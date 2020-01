Aasta kaitseliitlane on Kalle Tiits ja aasta naiskodukaitsja Ruth Maadla

Eesti eri malevate parimaid tunnustati Tallinnas Reaalkooli aulas toimunud tseremoonial, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kõigi puhul tõsteti esile mitmekülgsust, sest tublimaid iseloomustab kaasalöömine mitmes rollis - nii pealike, instruktorite kui ka noortejuhtide ning aktiivsete kaasamõtlejatena.

Parimate väljaselgitamisel toetuti eeskätt realiikmete hinnangutele. Aasta kaitseliitlane Kalle Tiits on Kaitseliidu tegevliige olnud 1992. aastast. Teda on nimetatud Saaremaa maleva raudvaraks ning ka kaitseliitlase musternäidiseks.

"Saaremaa mehed on sihuksed väikse jutuga mehed, rohkem teevad tegusid kui jutustavad. Tuleb oma isamaa eest väljas olla," ütles Kalle Tiits.

Aasta naiskodukaitsja Ruth Maadla ütles, et peab olema tahtmist välja astuda ja teha neid asju. "Vahepeal ma ise ka mõtlen, et metsas on külm ja märg ja vastik, ei taha nagu sinna minna. Aga aastatega oled õppinud, et õige riietus, siis ei olegi nii halb seal külmas ja märjas olla, et tahtmist peab olema, siis saab kõigega hakkama," lausus Maadla.