Särgava ütles teisipäeval pressikonverentsil, et tal on energiat ja tahtmist jätkata aktiivselt poliitikas.

"Elu läheb edasi ega tule tagasi. Mul oli erinevaid vestlusi erinevate erakondadega," rääkis Särgava. Miks ta just Keskerakonnaga liitus ütles Särgava, et on lihtne maatüdruk, lihtsast maakodust. "Minu meelest Keskerakond lihtsa inimese erakond."

Särgava ütles, et tahab tegeleda korruptsioonivastase võitlusega, lähisuhtevägivalla ja korteriühistute probleemidega.

Särgavale on väidetavalt pakutud Tallinna linnavolikogu tasustatud aseesimehe kohta. Volikogu aseesimehed on praegu Toivo Tootsen Keskerakonnast ja Mart Luik Isamaast.

Särgava ütles, et on nõus aseesimehe kohale asuma, kui volikogu Keskerakonna fraktsioon otsustab. "Mina tahaksin tegutseda ja võtaks vastu ameti, kus tegutsemise piirid on laiemad. Kui volikogu otsustab, siis olen nõus."

Terik lisas, et Luigelt koht ära võtta oleks halb mõte. "Opositsioonil peab olema võimalus volikogu juhtimises osaleda. Otsustama peab Keskerakond ja Toivo Tootsen."

Keskerakonna käes on 79 volikogu kohast 39, Särgava liitumisel 40.

Särgava astus SDE-st välja möödunud aasta suvel, kuid jätkas volikogus fraktsiooni liikmena. Linnaeelarve hääletusel hääletas Särgava koos Keskerakonna ja EKRE saadikutega eelarve poolt ning SDE heitis ta möödunud nädalal fraktsioonist välja.

Särgava ütles toona ERR-ile, et Eesti riik maksab talle kui endisele kohtunikule korralikku pensioni. "Majanduslikus mõttes pole mul mõtet kuhugile hüpata, kuid ligi aasta pole mul poliitikas aktiivset tegevust olnud. Ma tahan tegutseda, mitte nurgas istuda ja vestlustel erinevate erakondade esindajatega olen selle ka välja öelnud."