Sotsid heitsid Särgava Tallinna volikogu fraktsiooni koosseisust välja

Särgava astus SDE-st välja möödunud aasta suvel, kuid jätkas fraktsiooni liikmena.

Linnaeelarve hääletusel hääletas Särgava koos Keskerakonna ja EKRE saadikutega eelarve poolt, teatas SDE reedel.

Tallinna piirkonna juhi Raimond Kaljulaidi sõnul on piirkonna liikmed Särgavaga rääkinud ning kahjuks veendunud, et koostöö on lõppenud. "Kahjuks meil Helve Särgava suhtes usaldust enam ei ole ja seega ei pea me kujunenud olukorras võimalikuks koostööd jätkata," ütles Kaljulaid.



Mis põhjusel Särgava linnas koos Keskerakonna ja EKRE-ga hääletab, sotsiaaldemokraadid ei tea, lisas SDE pressiteates.

Endine kohtunik Helve Särgava kogus 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistel SDE nimekirjas Tallinna kesklinnas kandideerides 1372 häält. SDE-ga liitus ta samal aastal.

Oma lahkumist SDE-st põhjendas ta sellega, et tal polnud piisavat rakendust. "Ma ei taha kuskil olla nii, et natuke olen ja natuke ei taha olla. Kui olen, olen täie jõuga," ütles Särgava, lisades, et konkreetset põhjust tal ei olnud.