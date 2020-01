Foorumil astus üles ka Rootsi keskkonnaaktivist Greta Thunberg.

"Me peame hülgama alalised hukuprohvetid ja nende maailmalõpukuulutused," ütles Trump mõni tund pärast seda, kui Thumberg oli majandusfoorumi paneelistungil öelnud, et valitsused ei ole kliimamuutuse pidurdamiseks sisuliselt midagi teinud.

Rootsi kliimaaktivist Greta Thunberg ja tema neli kaaslast noomisid teisipäeval Davosi majandusfoorumile kogunenud eliiti, kes nende sõnul ei tee kriisi lahendamiseks midagi, ehkki aeg hakkab otsa saama.

"Kui me ei suhtu sellesse kui tõelisse kriisi, ei suuda me seda lahendada," rõhutas 17-aastane koolitüdruk.

Thunberg jõudis maailma avalikkuse teadvusesse igareedeste kliimastreikidega, vallandades ulatusliku noorteliikumise. Ajakiri Time valis ta 2019. aasta inimeseks.

Thunberg ütles Davosis, et inimesed on kliimaprobleemidest teadlikumaks saanud. "Tundub, et kliimast ja keskkonnast on saanud tänu noorte survele kuum teema."

Teised paneelil osalejad olid maakera soojenemise mõjust rääkides sama kirglikud ning rõhutasid, et nende kui noorte kohus on teadlikkust tõsta ja muudatusi nõuda.

"Ma ei saa kurta, et mind ei ole kuulda. Mind on kogu aeg kuulda," sõnas Thunberg. "Aga üldiselt ei ole teadus ja noorte hääl vestluste keskmes."