"Euroopa Liiduga on raskem asju ajada kui kellegi teisega. Nad on meie riiki aastaid ära kasutanud," ütles Trump usutluses Fox Business Newsile.

"Lõpuks on see väga lihtne, sest kui me ei saa lepet, kehtestame me 25-protsendilise tollimaksu nende autodele," lisas ta.

Mnuchin ähvardas Euroopat digimaksu kehtestamisel samuti autotolliga

Kui euroopased kehtestavad digimaksu, mis tabab peamiselt USA tehnoloogiahiide, kehtestab Washington karistava tollimaksu Euroopa Liidu autodele, ähvardas Ühendriikide rahandusminister Steven Mnuchin kolmapäeval.

"Kui inimesed tahavad meie digifirmadele meelevaldselt makse kehtestada, kaalume me meelevaldsete maksude kehtestamist autofirmadele," ütles Mnuchin Davosi maailma majandusfoorumil (WEF).

Davosis loodetakse lahendust Prantsuse-USA digimaksu vaidlusele

Davosi maailma majandusfoorumil (WEF) oodatakse kolmapäeval läbimurret tehnoloogiahiidude maksustamise küsimuses, mis on viinud USA ja Prantsusmaa kaubanduskonflikti lävele.

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) peasekretär José Angel Gurria ütles, et ootab lahendust, kuna plaan B-d ei ole.

OECD on püüdnud välja tulla raamistikuga, mis lubaks Prantsusmaal loobuda riiklikust tehnoloogiahiidude maksust, mis on vihastanud välja USA. Mitmepoolse lähenemisega peaksid nõustuma ka Ühendriigid.

Prantsuse rahandusminister Bruno Le Maire ja USA rahandusminister Steven Mnuchin plaanivad küsimuse lahendamiseks Davosis kohtuda.

"Me peame tegema tööd mitmepoolse lahenduse kallal ja esitama terve maailma poolt loodud variandi tervele maailmale ja lootma, et see on tervele maailmale vastuvõetav," ütles Gurria.

Ta ärgitas kõiki mitmepoolsele lähenemisele võimalust andma, et hoida ära kahepoolsed vastasseisud, mis kerkivad, kui riigid võtavad mitmepoolse lahenduse puudumisel probleemi lahendamiseks ühepoolseid meetmeid.