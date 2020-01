Kiviõli seikluskeskuses ega Otepää suusakeskuses soojal talvel tööd eriti pole, kuid palka tuleb ikkagi maksta. Kiviõli seikluskeskuses on aastaringselt tööl 10 kuni 12 inimest ning ettevõtte juhi sõnul tuleb muuta ärimudelit, et pakkuda rohkem meelelahutust lumevabal ajal.

Kaheksandat aastat töötav Kiviõli seikluskeskus pole sel talvel saanud suusanõlvu avada. Korraks küll novembris kunstlund tehti, kuid külma ei olnud ka siis piisavalt. Keskuses otsitakse lahendusi selleks, et kuus umbes 25 000 euroni ulatuvaid püsikulusid katta ja töötajate põhituumikut hoida, kuni kolmandat suve avab uksed seikluskeskuse suvine elamuspark.

Kiviõli seikluskeskuse juht Madis Olti sõnul tuleb soojal talvel mõelda, kuidas püsima jääda.

"Lühiajaliselt tähendab see seda, et peab mõtlema sellele, kuidas üldse hakkama saada, sest püsikulud on ikkagi peal, sest meil on 10 kuni 12 inimest aasta ringi tööl. Pikaajaliselt tähendab see seda, et võib-olla tuleb üldse oma ärimudel üle vaadata, et kui sellised talved peaksid korduma, siis peab selleks valmis olema," rääkis Olt.

Olti sõnul pole osatud selliseks olukorraks valmistuda ei vaimselt ega ka majanduslikult, kuid nüüd tuleb valmis olla, et soojad talved jätkuvad.

Osale töötajaist on leitud ajutised töökohad. Lisaks tegeldakse tavalisest intensiivsemalt suvehooajaks klientide otsimisega.

"Suures plaanis meid selle aasta kontekstis päästaks hästi tugev suvi. Me peame täna tegelema sellega, et see suvi oleks tugev ja kompenseeriks selle talve," rääkis Olt.

Otepääl on sama mure

Otepääl Väikesel Munamäel käib samal ajal mäest üles Eesti esimene tooltõstuk, kuid suusakeskusele pääseb ligi ainult kalamehesaabastes.

Munamäel sajab vihma ja sooja on kuus kraadi. Lume asemel laiutab nõlvadel pori. Uudset tõstukit küll testitakse, kuid lumekahurid seisavad jõude. Kui tavaliselt saab need tööle lülitada kolme külmakraadiga, siis sel talvel on need tööle pandud kohe, kui temperatuur pisutki miinusesse läheb.

Äärmusliku Spordi AS juhatuse esimees Priit Tammemägi rääkis, et ettevõte käitab kolme suusakeskust – lisaks Väikesele Munamäele ka Viimsi mäeparki ja Kuutsemäed – ja Kuutsemäe on olnud ainus, mis on olnud viis ja pool nädalat lahti.

"Saime väga varakult avatud – 30. november oli esimene tööpäev –, aga 8. jaanuarist on Kuutsemäe olnud ilmastiku tõttu suletud," ütles Tammemägi.

Kuutsemäe kroonika näitab, et 24 aasta jooksul on lumetuid talvi olnud küll, kuid alati on pärast 10. jaanuari läinud külmaks. Tänavu mitte.

"Kui kõik kassad on kinni, on ainult kulud ja tulusid ei ole, siis on raamatupidamise mõistes miinus. Naljaga pooleks võib öelda, et oleme hästi progressiivseks ettevõtteks muutunud – Soomes alles arutatakse 24-tunnisele töönädalale üleminekut, aga me oleme siin selle ära teinud," rääkis Tammemägi.

Järgmiseks aastaks loodetakse toota lund ette – katta see suveks kinni. Siis saab hooaega alustada kalendri, mitte ilma järgi.