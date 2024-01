Kenad talveilmad meelitavad inimesi talikeskustesse

Kiviõli seikluskeskuse suusamäe nõlvad on lumesõpradele olnud avatud juba tosin talve.

"Rõõm on näha, et viimastel aastatel on hakanud mäele tulema täiesti uusi inimesi, kes julgevad meie juures suusatamist või lumelauaga sõitmist proovida," ütles Kiviõli seikluskeskuse seiklejate koordinaator Airis Vesk, kelle sõnul on mägi edukalt üle elanud nii sula kui ka pakase. Praegu on mäel avatud kuus suusanõlva, sealhulgas õppenõlvad.

Kiviõli seikluskeskus on hea koht ka koolivälisteks ettevõtmisteks, nentisid teiste huviliste seas reedel Kiviõli mäel suusameetreid mõõtnud Tallinna Reaalkooli 9. klassi õpilased.

"Mägi võiks olla võibolla natuke suurem, aga see on mõnusalt kodule lähedal ja park on väga nauditav ja muusikavalik on päeva jooksul väga hea olnud – kes seda korraldab, sellele suur tänu," ütles Tallinna reaalkooli õpilane Kaisa Linnupõld.

"Kiviõli mägi on väga äge. See on Tallinnale mõnusalt lähedal ja aastatega on siia väga hea lumepark tehtud. Alpides oli ka hea, aga Kiviõli on täiesti lahe Eesti kohta," lausus samuti reaalkoolis õppiv Nora Lee Pullisaar.

Kui enamik õpilasi oli valinud mäest alla tulekuks suusapaari, siis oli ka neid, kelle valik langes lumelaua kasuks.

"Sul on kaks jalga koos ja siis on tunne, et on parem kontroll. Mul on tunne, et kui mul oleks kaks suuska all, siis ma võiks igale poole lennata. Kindlam on ühega," ütles Pullisaar.

Mõistagi on klassitäie õpilaste seas neidki, keda lume mahatulek ei rõõmusta.

"Eks kindlasti oli ka inimesi, kes ei tahtnud, aga neid oli tõesti vähe. Pigem on klassis tunne, et kõik tahavad tulla suusatama mäele, eriti kui kui see on koolipäeva ajal, pigem oli klassis hea mulje sellest," ütles Marie Tõnise.