Ida-Virumaal avati Alutaguse ja Kiviõli suusakeskus

Aastavahetusel maha sadanud lumi võimaldas Ida-Virumaal avada Alutaguse ja Kiviõli suusakeskuse. Suusarõõme saavad Kirde-Eestis nautida nii need, kes armastavad mäest alla lasta kui ka need, kes eelistavad suuskade abil liikuda laugel maal.

Lüganuse vallas asuv Kiviõli seikluskeskuse talvepark alustas oma 14. hooaega. Viimsist pärit Maria ja Anett käivad Ida-Virumaal mäesuusarõõme nautimas nii tihti kui võimalik.

"Sealt ülevalt on järsem ja altpoolt on laugem ning sealt kõrvalt läheb väike rada. Sealt saab tulla siia samale rajale tagasi ja see on väga põnev," lausus mäesuusasõber Anett Kasela.

Neidudel on olemas võrdlus ka Austria mägedega.

"Austrias on ikka pikemad sõidud, aga siin on ka okei. Me käime igal aasta näiteks Austrias, kus me saamegi esimest korda talvel lumel olla. Siia tuleme niisama trikitama," sõnas mäesuusasõber Maria Unt.

Pannjärvel tegutseva Alutaguse valla tervisespordikeskuse pikematel suusaradadel veel kõikjal piisavalt lund ei ole.

"Võistlussuusaga ei soovita minna, aga treeningsuusaga saab hakkama. Jah, mõnes kohas on puuoksad ja mõned kivikesed, aga osavad suusavalitsejad saavad sealt mööda," ütles murdmaasuusasõber Külli Laur.

Pannjärvel õpiti laupäeval suusatamise nippe nii vanemate kui ka treenerite käe all. Kauaoodatud lumi oli keskusse toonud palju suusasõpru.

"Uus aasta ja uus hoog. Nüüd on lund ka. Enne ei olnud lund, muidu oleks tulnud ka juba detsembris. Ma olin nii valmis selleks, aga ei olnud lund ja ei saanud tulla. Nüüd tulin uuel aastal kohe," lausus murdmaasuusasõber Birgit Müüdla.

Treeningul selgus seegi, mis on suusatamises kõige keerulisem.

"Suuskadel seismine ja tasakaalu hoidmine," ütles Müüdla.