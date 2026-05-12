Piirissaare väikelaevahange läks luhta

Tartu vald otsis riigihankega väikelaeva, millega tagada Piirissaare ja mandri vahel esmatähtis transport juhul, kui tavapärane praamiühendus on häiritud või piirivalve appi tulla ei saa. Ilmselt kuulutab vald aga riigihanke ebaõnnestunuks, sest laekunud pakkumuste maksumused ületasid mitu korda valla planeeritud eelarvet väikelaeva soetamiseks.

Tartu valla territooriumile jääb ka Peipsi järve ning Lämmijärve piiril asuv 7,5 ruutkilomeetri suurune Piirissaar. Aastaringselt on mandri ja saare vahel ühendus olemas kas siis parvlaeva, hõljukite või saarevahi kolmekohalise paadi abil. 

Aprilli lõpus kuulutas Tartu vald välja aga riigihanke otsimaks väikelaeva, mida saaks mandri ja saare vahel kasutada eelkõige elutähtsate vedude ja hädaolukordade lahendamiseks, kui tavapärane praamiühendus on häiritud või piirivalve appi tulla ei saa.

"Kui meil ikkagi saarel on vaja kiiresti esmatähtsat teenust pakkuda, siis seda hetkel pakub meil saarevaht oma paadiga, aga kui on vaja transportida lamavat haiget, siis seda võimekust meil endal ei ole hetkel. Kindlasti toiduvaru, et varustada saarel olevaid inimesi kriisiolukorras ja vajadusel ka kütust oleks saanud mingis mahus selle väikelaevaga transportida," selgitas Tartu vallavalitsuse arendusspetsialist Kadri Leetsaar.

Tartu valla nägemuse järgi peaks seesgune väikelaev mahutama lisaks meeskonnale veel kuni kuus inimest ning laeva pikkus võiks jääda 7,5 ja 10 meetri vahele. Riigihankele laekus mitu pakkumist, kuid Leetsaare sõnul õnnestunuks hanget pidada ei saa.

"Suure tõenäosusega peame pakkumused tagasi lükkama," nentis spetsialist.

Kui Tartu vald oli väikelaeva soetamiseks arvestanud kuni 66 000 euroga ilma käibemaksuta, millest omakorda 85 protsenti oleks katnud väikesaarte programmi toetus, siis riigihankel laekunud pakkumised ületasid selle eelarve mitu korda.

"Pakkumised läksid meil siin oluliselt kõrgemaks. Soodsaim pakkumus oli natuke üle 100 000 euro, millele lisandub käibemaks. Seda summat meil paraku valla eelarvest niimoodi võtta ei ole," lausus Leetsaar.

Kuigi väikelaeva järele on vallal põhjendatud vajadus olemas, siis ilmselt selle aasta jooksul laeva vallal osta ikkagi ei õnnestu, lisas Leetsaar.

"Kuna selle toetusraha n-ö kasutamistähtaeg on selle aasta lõpp, siis me näeme, et see aasta me uuesti hankima ei lähe. Aga kindlasti me ei saa öelda, et me selle teema täiesti ära unustame. Eks me mingil ajahetkel üritame uuesti. Millal see ajahetk tuleb, seda ma ei oska hetkel ennustada."

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

Piirissaare väikelaevahange läks luhta

