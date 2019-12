Kaitseminister Jüri Luige sõnul on toetuse eesmärk kompenseerida mõjupiirkonnas harjutusvälja kasutamisest tekkivat halba mõju.

"Ilma omavalitsuste toe ja koostööta ei oleks meie kaitseväelaste oskused tänasel tasemel. Selle on taganud maastikul toimuv väljaõpe, kus kasutatakse relvi ja muud tehnikat," märkis Luik.

Ta lisas, et Eestis on riigikaitse kogu ühiskonna asi ning kohalike omavalitsuste piirides harjutusalad on üliolulised meie kaitsevõime tagamisel, mistõttu peab riik koostööd kohalike omavalitsustega äärmiselt tähtsaks.

Sügisel sõlmitud heade kavatsuste leppe kohaselt viiakse riigikaitseliste väljaõppealade arendamisega seotud tegevusi ellu koostöö ja teavituse tõhustamise vaimus arvestades ümbritsevat elukeskkonda ning lähtudes vajadusest edendada Eesti esmast kaitsevõimet ja riigikaitselist tegevust.

Lepingust tulenevalt maksab aastatel 2019–2023 kaitseministeerium omavalitsustele iga-aastaselt – seda lisaks õppuste tagajärjel tekkinud kahjude kõrvaldamisele – sihtotstarbelist toetust, mis koosneb kolmekordsest valla piiridesse jääva harjutusvälja alade eest makstud 2019. aasta maamaksu summast, millest lahutati juba makstava kohustusliku maamaksu summa.

Eelnimetatud omavalitsuste territooriumidele jäävad kaitseväe keskpolügoon, Soodla, Männiku, Sirgala, Klooga, Kikepera ja Nursipalu harjutusväljade ning Tapa lähiharjutusala.