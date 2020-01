Audru osavalda võib tulla lõhkematerjalitehas

Potsepa karjääri hiigelsuurest territooriumist võtab tulevane lõhkematerjalitehas vaid nurgakese, alla 20 hektari. Tegemist on riigimaaga, mis on antud kaevandamistöödeks Eesti Killustikule, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Osavallakeskuse juhataja Priit Annus ütles, et planeering on eskiisi staadiumis, aga planeeringu ettepanek on valmis, läheb ametkondadele kooskõlastamiseks ja võetakse pärast seda loodetavasti vastu.

Kuna tehases valmistatava toodangu kontrollimiseks tuleb seda ka plahvatama panna, teeb võimalik müra muret.

"Me oleme kaasanud elanikke, kes on kolme kilomeetri ringi sees - nemad on saanud otsekutse planeeringu kõikidesse protsessiosadesse. Minul kui siit nelja kilomeetri kaugusel elaval kohalikul elanikul selle info põhjal, mis on meile arendajate poolt antud, küll kartusteks mingeid põhjuseid ei ole. Ajalooliselt on siin karjääris lõhatud kive, siin on kogu aeg olnud kaevandamine, lisaks sellele ka kaitsevägi ja Kaitseliit on oma õppusi teinud. Kohalikud elanikud on sellise tegevusega harjunud," rääkis Audru osavallakeskuse juhataja Priit Annus.

Peaaegu karjääri kõrval elav perekond kinnitabki, et ei tunne paugutamise ees hirmu.

"Niivõrd väikesed laengud pidid olema, et seda ei saa lugeda mingisuguseks hirmuks või midagi. Pealegi, siin kogu aeg paugutatakse. Kui ikka päästeamet neid laseb, siis ikka on. Vahetevahel on mõni valjem pauk," rääkis Raivo.

"Ei karda, siin on olnud päästeameti lõhkamised ja need on kõvasti hullemad olnud. Siin tehakse näidispäev ka, kus viiakse inimesed ohutusse kaugusse," ütles Marju.

"Me oleme vaadanud Eesti ringi suhteliselt pikalt ja suhteliselt palju. Audru vallas üks koht sattus silmapiirile umbes poolteist aastat tagasi. Me oleme ikkagi projekti algstaadiumis. Meie plaan on toota sõjalise otstarbega lõhkematerjale, näiteks miine. Me oleme väga rahul koostööga kohaliku omavalitsusega," rääkis Nitrotoli juhatuse liige Jens Haug.