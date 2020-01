Porto Franco avamine lükkus 2021. aastasse

Porto Franco tegevjuht Rauno Teder rääkis ERR-ile, et arenduse esimene etapp peaks valmis saama märtsi lõpus ja Cityboxi hotell alustab seal tegevust aprillis.

Kogumahu ehk teise etapi osas on praegu käimas hoogsad betoonitööd ja tasapisi hakkavad hooned maksimumkõrgust saavutama.

"Nulltsükkel hakkab läbi saama. Nüüd on elu lõbusam - kõik investeeringud, mis tehakse, lähevad maja kerkimisse, mitte ei kaevata enam auku," lausus Teder.

Ehkki veel möödunud kevadel lootis ta, et kogu keskus valmib 2020. aasta septembris, siis praeguseks on plaanid edasi nihkunud.

Avamine toimub Tedre sõnul järgmise aasta esimese kvartali lõpus, mil valmivad kaubandus- ja büroopinnad. Viivituse põhjenduseks tõi ta seda, et suure arendusprotsessi puhul tuleb tahes tahtmata ette igasugu murekohti, mida tuleb ületada.

"Õige pea on teatud uudiseid oodata, pärast seda saab täpsemalt joone vahele tõmmata ja kõik seni läbielatud mured kokku võtta, aga ei tahaks sündmustest ette tormata," jäi ta esialgu napisõnaliseks.

Lepingutega on praeguseks kaetud umbes 60 protsenti pindadest ja 25 puhul on sõlmitud esialgsed kokkulepped. Milliseid rentnikke keskusesse peale seni teatavaks tehtud Prisma ning Peek & Cloppenburgi kaubamaja Porto Francosse tuleb, ei soovinud Teder veel avaldada.

"Nende väljaütlemiseks on eraldi plaan kokku pandud. On ka täiesti uusi tulijaid, aga see käib kõik vastavalt kokkupandud plaanile," lisas ta.

Arenduse varem välja öeldud kogumaksumus, 190 miljonit eurot on jäänud Tedre sõnul samasse suurusjärku.