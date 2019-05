Mere äärde kerkiv Porto Franco on leidnud üürniku 60 protsendile keskusest

Teder rääkis ERR-ile, et kui arendusalast mööda sõita, võib näha, et seal on käimas hoogne betoonivalu. Kogu keskus peaks valmima 2020. aasta septembris ja siis avab seal ka uksed nende ankurrentnik Prisma.

Kolmapäeval teatas ettevõte, et üks Porto Franco ankurentnikke on ka Saksa perefirma Peek & Cloppenburgi kaubamaja, mis avab seal oma esimese poe Eestis.

Siduvate üürilepingutega on praeguseks kaetud umbes 60 protsenti keskusest.

"Kui arvesse võtta ka need, kellega on kommertstingimused kokku lepitud ja lepingud menetluses, siis suurusjärgus natuke üle 75 protsendi on meil üürnikega kaetud. Kaubandus on üle 85 protsendi ja büroodest natukene vähem, aga büroode väga aktiivne üüriperiood on ka algamas," lausus Teder.

Ehkki üha enam räägitakse kaubanduspindade ülepakkumisest Tallinnas, ei pidanud Porto Franco juht seda oma keskuse jaoks probleemiks, sest tegemist on kesklinnaga.

"Kui äärelinna keskustel on võib-olla natuke keerukam, siis kesklinnas soovivad kaupmehed selget positsiooni võtta. Koos Porto Franco tulekuga saab Tallinna südalinn kas lõpuks või uuesti inimestele sihiks ka nädalavahetusel. Kui siin on Kaubamaja, Viru keskus, Rotermanni ja Porto Franco kõrvuti, moodustame me nelja peale tegelikult Eesti suurima kaubanduskeskuse," usub ta.

"Kogu piirkond annab inimestele võimaluse käia erinevates eri hinnatasemega poodides ja veeta aega ka värskes õhus, meeldivas keskkonnas, pidades silmas siis Rotermanni ja Porto Franco piirkonda," lisas Teder.

Bürooturu kohta märkis ta, et kuna töötus on hästi madal, näevad ettevõtjad kõvasti vaeva, et endale häid töötajaid saada ning inimesed ei vaata enam ainult palganumbrit, vaid ka töötingimusi. Seetõttu pidas ta bürooruumide asukohta kesklinnas eeliseks, mis võimaldab inimestel töölesõiduks kuluvat aega kokku hoida, kuna ära jääb vajadus ühelt bussilt teisele ümber istuda.

"Üürierinevused on Tallinnas ka ikkagi äärmiselt väikesed, kui võrdleme äärelinna ja südalinna," tõdes ta.

Porto Franco koosneb kolmest maa-alusest ning viiest maapealsest korrusest ning selle kogupind on umbes 150 000 ruutmeetrit.

Möödunud aastal paika pandud arenduse kogumaksumus - 190 miljonit eurot - peab Tederi kinnitusel tänaseni paika ega ole kerkinud.