Saksamaa prokuratuur teatas jaanuari keskel, et kolme isikut kahtlustatakse Hiina Rahvavabariigi kasuks luuramises. Skandaali keskseks isikuks on meedia andmetel omal ajal pikka aega Euroopa Komisjonis töötanud sakslasest diplomaat Gerhard Sabathil.

Väljaanne Politico nendib oma ülevaatlikus artiklis, et spiooniskandaal on andnud kikilipsu kandmist ja luksust armastanud Sabathilile kuulsuse, mille järele toretsev diplomaat alati janunenud on.

Juurdluse kohta on teada, et uurijad külastasid möödunud nädalal kokku üheksat kohta Brüsselis, Berliinis ning Baieri ja Baden-Württembergi liidumaal. Nende seas olevat ka Sabathili kodu ja tema tööandjaks olnud lobiettevõtte EUTOP peakontor.

Saksamaa ja Ungari kodakondsust omav Sabathil sai EUTOP-i Berliini haru juhiks 2017. aastal ning eelmisel aastal asus ta samale kohale ettevõtte Brüsseli kontoris.

Kogu juhtumi teeb plahvatusohtlikuks asjaolu, et Sabathil töötas Euroopa Liidu kõrge ametnikuna rohkem kui 30 aastat. Näiteks on ta töötanud Euroopa Komisjoni välispoliitilise strateegia juhina ning EL-i juhtiva esindajana Saksamaal.

Föderaalprokuratuuri andmetel pole ei Sabathilile ega teistele kahtlustatavatele veel ühtegi süüdistust esitatud. Samuti pole neid ka vahi alla võetud.

Seda, et üheks kahtlustatavaks on just nimelt tuntud eksdiplomaat Sabathil, on Politicole kinnitanud mitmed Brüsseli allikad.