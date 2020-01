Kahe päeva jooksul on esindajatekoja prokurörid saanud võimaluse põhjendada, miks president Donald Trumpi asjaajamine Ukrainaga väärib tema ametist kõrvaldamist.

"Me ei kasuta ametlikku võimu, et küsida uurimiste alustamist poliitilistesse rivaalides vastu ja saada nii poliitilist eelist," rõhutas demokraat Adam Schiff oma sõnavõtus.

Valge Maja õigusmeeskond on samuti sõna sekka öelnud ja andnud eelvaate, kuidas nad kavatsevad peagi presidenti kaitsta. Vahepeal on omavahelised vaidlused läinud päris tuliseks.

"Nad valetavad ja valetavad ja valetavad. Näiteks on president Trump kuid kurtnud, et esindajatekoda ei lubanud tal kutsuda ja küsitleda tunnistajad jne. Te kuulsite, kuidas hr Cipollone kordas täna seda valet," märkis demokraat Jerry Nadler.

"Hr Nadler tuli siia ja tegi valesüüdistusi meie meeskonna kohta. Ta tegi valesüüdistusi teie kõigi kohta. Ta süüdistas teid kinnimätsimises. Ainukene, kellel peaks olema piinlik, olete teie, hr Nadler," vastas Valge Maja õigusmeeskonna liige Pat Cipollone.

Senaatorid on kuulanud argumente vaikselt, kuid saalist välja astudes jaganud oma mõtteid.

"Ma arvan, et nad tegid head tööd, võttes tõenditest tükke välja ja lappides sellest teki kokku," arvas vabariiklasest senaator Lindsey Graham demokraatide kohta.

"Igal mööduval tunnil, kui nad ei ütle midagi uut, muudavad nad kahevahel olevatele inimestele lihtsamaks nende seisukohtade vastu hääletada," lisas vabariiklane Kevin Cramer.

Demokraatide sõnul käivad vabariiklastega endiselt läbirääkimised, et pärast avakõnesid kutsuda uusi tunnistajaid. Samas on demokraadid öelnud, et nad ei kavatse kutsuda senatisse eelmist asepresidenti Joe Bidenit ja tema poega, selleks et saada vastu endise rahvusliku julgeoleku nõuniku John Boltoni tunnistust. See aga muudab vähetõenäoliseks, et vabariiklased nõustuvad üldse tunnistajaid kutsuma.