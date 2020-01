Trumpi advokaadid: tagandamisprotsess on vastuolus põhiseadusega

USA parlamendi ülemkoda ehk senat jätkab tagandamisprotsessi teisipäeval.

Esindajatekoja demokraatide tagandamise süüdistusaktid on "ohtlik rünnak ameerika inimeste õiguse vastu valida vabalt endale presidenti", ütles kaitsjate meeskonnaga seotud allikas ajakirjanikele.

"See on häbematu ja ebaseaduslik katse tühistada 2016. aasta valimiste tulemused ja sekkuda 2020. aasta valimistesse," ütles allikas.

Trumpi süüdistatakse ametiseisundi kuritarvitamises, sundides Ukrainat otsima kompromiteerivat materjali oma demokraadist poliitilise rivaali Joe Bideni ja tema poja Hunteri kohta, hoides selleks kinni miljonite dollarite väärtuses Kiievile mõeldud julgeolekuabi. Samuti süüdistatakse teda kongressi töö tõkestamises.

"Tagandamise süüdistusaktid on ilmselgelt põhiseadulikult kehtetud: need ei süüdista absoluutselt mingis kuriteos ega seadusrikkumises," ütles allikas.

Artiklid rikuvad põhiseadust ka selletõttu, et need tulenevad "kehtetust menetlusest", milles presidendile ei tagatud protseduurireeglitest lähtuvaid õigusi, sõnas teine allikas. Tagandamisprotsess võib teha "kestvat kahju meie valitsuse struktuurile," lisas ta.

Nende kahe allika sõnul kohtus Trump Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga septembris ÜRO-s ning selleks ajaks oli julgeolekuabi juba lubatud, mille tõttu ei saanud olla Ukrainaga mingit vastuteenete kokkulepet. Selleks hetkeks oli aga USA administratsiooni vilepuhuja juba tagandamismenetluse käivitanud.

Demokraatidest süüdistajad esitasid oma dokumendid protsessiks ametlikult laupäeval ning väidavad nendes, et Trump on Ühendriikide põhiseaduse koostajate "õudusunenägu". "President Trump kuritarvitas oma ametiseisundit, et kaubelda välismõju meie valimistesse omaenda isikliku poliitilise kasu nimel, seades sellega ohtu meie riikliku julgeoleku, valimiste õiguspärasuse ja meie demokraatia."