Elurikkuse erakond valis Tartus toimunud üldkogul erakonna kõige olulisemaks kõneisikuks ja peaministrikandidaadiks maastikuökoloogi ja looduskaitsja Rainer Kuuba.

Üldkogul otsustati, et erakond alustab koostööläbirääkimisi ka teiste rohelise mõtteviisiga väikeerakondadega ehk Eestimaa Roheliste ja Vabaerakonnaga.

Veebruari alguses kohtuvad kolme erakonna esindajad, et arutleda esialgu metsanduse valdkonna üle ja kujundada sel teemal ühine platvorm.

Elurikkuse Erakonna peaministrikandidaat Rainer Kuuba ütles, et arutelu ei tähenda veel ühinemist.

"Kas me saame koostööd teha, kas me leiame selle ühisosa, kas me suudame oma ühistele eesmärkidele saada laiemat kandepinda, kui need praegused imepisikesed künnise alla jäävad toetused, no seda saab näha. Aga koostööga tasub alustada isegi siis, kui ühinemisi ei tule," ütles Kuuba.

Kuuba sõnul ei ole vaja 2021. aastal toimuvateks kohalike volikogude valimisteks ilmtingimata ühineda.

"Kohalike omavalitsuste valimistele saab minna valimisliitudena, seal ei pea minema ühe erakonnana, nii et ühinemistega mingisugust kiiret meil ei ole ja koostöö tegemiseks on võimalusi ka järgmiste valimiste jaoks," lausus ta.