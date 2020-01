Riigikogust välja jäänud Vabaerakond ja Elurikkuse Erakond on avaldanud soovi teha koostööd roheliste erakonnaga. Roheliste ja Vabaerakonna koostööläbirääkimised on juba alanud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Erakonna Eestimaa Rohelised juht Züleyxa Izmailova ütles, et ühisosa on mõlema parteiga.

"Kui vaadata keskkonnaprogrammi, siis kindlasti julgen öelda, et Elurikkuse Erakonnaga (on suurem ühisosa), aga kui vaadata näiteks teiste erakondade seda poolt, kuidas nemad tähtsustavad kohalikku kogukonda ja nende kaasamist otsustusprotsessidesse, siis ma võin öelda, et see osa on meil ka nendega ühine," selgitas Izmailova.

Roheliste juht ütles, et kogukonna kaasamine on üks nende prioriteete kohalikel valimistel.

Kas valimistele minnakse ühise nimekirjaga, otsustab tema sõnul volikogu. Izmailova lisas, et see oleneb ka piirkonnast.

"On tunda, et ka teiste erakondade puhul on see ootus, et siiski ühiselt tegutseda. Ma arvan, et see võiks olla üks eesmärkidest," ütles Izmailova.

Politoloog Tõnis Saarts leiab, et kohalikele valimistele oleks neil mõistlik minna ühise nimekirjaga, kuid sel teel on tema sõnul karisid, mis puudutavad näiteks maailmavaadete ühildamist ja liidrite koostööd.

"Ja ka niisuguse uue vungi saamisega kogu rohelisse liikumisse Eestis. Tegelikult ühiskondlik tellimus on olemas, aga täna pakkujate pool ju niisugust jõulist särasilmsete juhtidega erakonda ei ole," lisas Saarts.

Politoloogi sõnul on tähtis ka tugev piirkondlik organisatsioon. "Neil kõigil kolmel erakonnal on tegelikult väga nõrk erakonna organisatsioon, mis väga suurematest linnadest kaugemale ei ulatu. Üldiselt need erakonnad, kellel on väga nõrk erakonna organisatsioon, üle-eestiliselt väga head tulemust ei saa," selgitas Saarts.

Teiste erakondadega ühinemist ligi 1000-liikmelist roheliste erakonda juhtiv Züleyxa Izmailova praegu ei näe, kuigi tunnistab, et suurem jõud on paremini nähtav.

Eesti 200 juht Kristina Kallas ütles, et nemad on kohalikeks valimisteks ühise platvormi loomist arutanud mitme erakonna ja tugeva valimisliiduga, kuid otsusteni jõutud ei ole.