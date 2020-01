Liit: Hiina postimüügitööstus jätab Eesti ilma miljonitest maksueurodest

Hiinast saab tellida kõike ja odavalt. Eestisse ostetakse interneti kaudu üle 100 miljoni euro eest kaupa kuus, pool sellest piiriüleselt, millest omakorda lõviosa Hiinast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Omniva andmetel liikus Eestisse üle 11 miljoni paki, millest pool tuleb Hiinast. Samas on paljud internetis ostlejad pööranud pilgu kohalike ja Euroopa e-poodide poole.

"E-kaubanduses Eesti kohalikud e-poed ja Euroopa Liidu poodide kasv on märgatavalt ületanud Hiina poodide kasvu, nii et kohalik on üha rohkem ja rohkem hakanud usaldama Eestis ja Euroopa Liidu sees asuvaid e-poode," selgitas Omniva Balti pakiäri juht Andre Veskimeister.

Hiinast tellitakse mõõtmetelt väiksemaid ja odavamaid kaupu ja palett on kirju. Näiteks fantaasia-rollimängude harrastajad tellivad suure osa oma aksessuaaridest Hiinast.

"Mul oli kostüümi jaoks tarvis valgusdioodide riba, mitte tavalist, aga peenikese toru kujulist. Meil selliseid ei ole. Tuli tellida Hiinast - seal on suur valik ja maksavad suhteliselt vähe," ütles rollimängu harrastaja Darja Muratova.

Hiina toetab sihipäraselt oma postimüügitööstust. Eksportivad Hiina kaupmehed ei maksa kodumaal postitasusid - riik toetab neid. Sellest ka odav hind.

Samas lõiv, mida tuleb maksta keskkonnale, pole odav, ütles Tõnu Väät. See puudutab tervet Aasia netikaubandust.

"Pigem on jälle küsimus selles, et inimene ei telliks, vaid oleks võib-olla natukene teadlikum. Kui tellida endale ikkagi kolmeeurone patsikumm tasuta saatmisega ka Malaisiast ja see tuleb lennukiga sulle siia kohale, siis mõelda selle peale, milline ökoloogiline jalajälg seal on," selgitas Väät.

Teine asi on maksud. Pakid tulevad kulleriga või pakiautomaati ja seda voolu ei saa kontrollida. Väädi sõnul jääb Eesti riigil 100 kuni 150 miljonit eurot käibemaksu saamata.

"Sinna lähevad meil õpetajate ja päästjate palgad, mis jääb võtmata. Seda saaks väga lihtsalt ju kontrollida. Kõik need andmed on olemas. Tuleb võtta kokku ja pöörduda mõne kaupmehe poole. Mida Soome teeb väga edukalt, muide, on see, et kui natukenegi Soomes äri teha, siis Soome maksuametnik saadab sulle lihtsalt e-maili, et kontrollida sinu käibeid," rääkis Väät.

Järgmisest aastast jõustuvad Euroopa Liidus uued tollieeskirjad. Kolmandate riikide kaupadele lisandub käibemaks ja deklareerimistasu.