Rahvastikuregistri andmeil kahanes Narva elanike arv eelmise aasta jooksul ligi 2000 inimese võrra. Nii suure languse üheks põhjuseks on andmete korrastamine, registrist kustutati inimeste andmed, kelle elukoht oli märgitud omavalitsuse täpsusega. Samas pole elanike lahkumist suutnud korvata ei sündivus ega uute elanike tulek piirilinna. Eelmise aasta jooksul leidis elukoha teistes omavalitsustes ligi 2500 Narva elanikku. Narva linnapea Aleksei Jevgrafov on murelik.

"Muidugi on kahju ja see on kurb uudis, aga kindlasti me pöörame sellele tähelepanu ja pakume inimestele võimalusi selleks, et elamine Narvas oleks äge. Pargid, puhkamisvõimalused, kontserdiprogrammid, tihedalt töötame tööstusparkidega ja kogu aeg kohtume investoritega, kes on nõus tulema Narvasse ja rajama siin tehaseid. Ainult sel juhul Narva teenib ja võib suunata raha, mis kogub inimestelt, oma arengusse," rääkis linnapea.

Ida-Virumaa tööstusalade arenduse sihtasutuse juhatuse liige Teet Kuusmik kinnitas, et elanike kadu nende tegevust ei mõjuta ja uutel ettevõtetel töökätest puudust ei ole. Narva piirkonnast lahkujate arvu mõjutavad ühiskonnas valitsevad hoiakud.

"Inimesed võtavad otsuste tegemisel arvesse ka taustasüsteeme. Minu hinnangul on täna hästi oluline mitte külvata põlevkivisektoriga seonduvat hüsteeriat. Ma arvan, et põlevkivisektoriga tuleb täna nii-öelda rahu teha, kohaneda uute trendidega, mis maailmas toimuvad, ja anda tegelikult ka inimestele sõnum, et põlevkivisektor jätkub ja et tööstusparkidesse tuleb uusi ettevõtteid, mis loovad töökohti," sõnas Kuusmik.

Viimase veerandsajandi jooksul on Narva kaotanud pea kolmandiku oma elanikkonnast. See tähendab, et 80 000 inimesele ehitatud linnataristu ülalpidamisega peavad toime tulema 56 000 elanikku, kellest veerand on pensionärid. Narva alustas uue üldplaneeringu koostamist.

"Peame uurima, et kuidas üldse Narva elu muutub, kus inimesed rohkem elavad praegu ja sellest sõltub, kuhu me rohkem panustame rahaliselt. Me peame rohkem pöörama tähelepanu just sellele, et elanike arv oleks piirides 55 000 inimest. Mina linnapeana tahaks, et mitte vähem," ütles Jevgrafov.

Statistikaameti prognoosi järgi elanikkonna kahanemine aga jätkub ja alla 55 000 piiri langeb Narvas elavate inimeste arv juba kolme aasta pärast.