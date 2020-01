Kui seni kasutasid paljud Swedbanki kliendid preemiapunktide programmi, et saada mitmed pangateenused tasust priiks, siis aprilli lõpust programm kaob ning seda võimalust enam ei ole.

Swedbank soovitab klientidel selle asemel hoopis uue, kuutasupõhise maksete hinnakirjaga liituda. See tähendab, et maksete eest enam eraldi tasuma ei pea, need on kõik 1,50-eurose kuutasu sees. Ent uue paketiga liitumine pole kohustus, vaid võimalus, kliendid ei pea paketti vahetama.

1,50-eurone kuutasu hakkab kehtima kõigile üle 25-aastastele klientidele, kes uue paketi valivad. Kuni 25-aastastele on kõik maksed, ka teise panka, jätkuvalt tasuta.

Swedbanki kuldkliendile olid pangasisesed maksed seni tasuta, teise panka tehtud ülekande eest aga võttis pank 0,38 eurot. Kaardihooldustasu tuli maksta 1,28 eurot kuus. Nüüd on kõik need teenused summeeritud ühte piiramatu ülekannete hulgaga paketti.

Tavalised kliendid pidid lisaks maksma 0,16 eurot iga pangasisese ülekande eest.

Pensioniealistele ja 20-25-aastastele oli deebetkaart seni soodsam, kaardihooldustasu tuli maksta 0,32 eurot. Alla 20-aastastele oli kaart hooldustasuta.

Kas uuele paketile üleminek tasub ära või ei, sõltub niisiis sellest, kui palju ja millistesse pankadesse ülekandeid tehakse, kas ja millised pangakaardid kasutusel on ning milline on inimese kliendistaatus või vanus.

Swedbanki maksete uus hinnakiri. Autor/allikas: Swedbank

"Meie muudatuste eesmärk on, et kliendid saaksid endale tasuta maksed. Et oleks mugav ja lihtne ükskõik kui väike makse mobiiliäpis või internetipangas ära teha. Kõik senised soodustused kehtivad ka edaspidi. Küll aga annab pakett võimaluse teha ülekandeid tasuta ka teistesse pankadesse," kommenteeris Swedbanki eraisikute panganduse juht Tarmo Ulla ERR-ile.

Lätis jätkub vanaviisi

Kuigi Baltikumi turgu vaadeldakse enamasti ühena, on Swedbanki hinnapoliitika neis siiski erinev. Lätis on soodsam pangaklient olla.

"Leedus on meil küllaltki sarnased paketid juba turul. Läti hinnaloogika on tulenevalt ajaloost, turu olukorrast ja arvestades kliendi käitumist

olnud veidi erinev," ütles Ulla.

Rootsis ehk Swedbanki koduturul aga ei ole kasutusel mitte ülekande- ega kuutasusid, vaid aastatasu. Ulla lükkas tagasi arvamuse, nagu oleks Rootsis panga klientidel parem elu.

"Liikvel on tõesti legend, et Rootsis ei pea kliendid midagi maksma. See aga päris nii ei ole. Rootsi lahendus on meie uuele lahendusele sarnasem: kliendid maksavad aastatasusid, 175 SEK (16,40 EUR ehk 1,38 EUR kuus - toim) internetipanga ning 250 SEK (23,57 EUR ehk 1,96 EUR kuus - toim) deebetkaardi eest. Kui veidi arvutada, selgub, et Eesti klientide elu on soodsam," sõnas Ulla. "Teenustasude kujunemist mõjutavad paljud erinevad tegurid, näiteks riikide majanduslik seis, milline on riigiti konkurents turul, milline on turul tegutsevate pankade tegutsemise strateegia."

Tulusust ei avalda

Kui palju teenis Swedbank Eestis mullu maksete pealt ning milline on maksete kasumiprognoos selleks aastaks, pank ei avalda, viidates majandustulemuste avalikustamisele teisipäeva jooksul.

"Võime kinnitada, et see muudatus ei ole tehtud tulude tõstmiseks, sellest võidavad kliendid," ütleb Ulla, lisades, et teenuste pealt teenitav tulu läheb investeeringuteks.

"Tõsi, oleme seisnud selle eest, et igal teenusel on oma väärtus ja hind. Eesti maksete infrastruktuur on alati olnud väga hea. Maksed liiguvad siin väga kiiresti. Välkmaksete laialdase ja lisatasudeta kasutusele võtmisega liigume ülejäänud muul maailmal eest ära. Hiljuti lisandus klientide jaoks lisatasuta Apple Pay võimalus. Kõige selle arendamine tähendab ka investeeringuid. Seepärast küsime ka edaspidi tasusid, lihtsalt kuupõhiselt. Selline loogika sobib tänasesse, paljude väikeste ülekannetega maailma paremini. Ja see on klientide jaoks soodsam."