Otse kell 13.15: Vaher, Uudeberg ja ministeeriumiametnikud taas erikomisjonis

Istungile on kutsutud Riigi kaitseinvesteeringute keskuse (RKIK) peadirektor Elmar Vaher, Dataseli esindajad LINKLaw advokaadibüroost, justiits- ja digiministeeriumi kantsler Tiina Uudeberg, kes on endine kaitseministeeriumi kaitseplaneerimise asekantsler, kaitseministeeriumi julgeoleku- ja sisekontrolli osakonna juhataja Ahto Soorm, sama ministeeriumi kaitsevõime valdkonna osakonnajuhataja Marika Tuusis ning õigus- ja haldusküsimuste asekantsler kantsleri ülesannetes Margit Gross.

"Me ei ole siiani saanud dokumente ega kirjavahetust, mis annaks ammendava vastuse väga lihtsale küsimusele – kust ja kelle kaudu sai alguse kontakt nii India ettevõtte Dataseli kui ka Türgi ettevõtte ARCA Defence'iga," ütles komisjoni esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart (Keskerakond)

Tema sõnul soovib komisjon seetõttu kuulda ka Dataseli esindajatelt otse, kuidas tekkis nende kontakt Eesti riigiga ning kas ja millised vahendajad selles protsessis osalesid.

Veelgi tõsisem küsimus on komisjoni esimehe sõnul riigikogule riigieelarve menetlemisel antud ekslik info. "Parlamendile kinnitati, et riske ei ole, ning sama väide kirjutati ka riigieelarvesse. Ent dokumentidest, millega komisjon RKIK-is tutvus, selgub, et kaitseministeeriumile oli riskidest teada antud juba alguses ning kaitseministeerium lubas riske võtta. Lisaks tegi RKIK juba 2024. aasta sügisel ettepaneku sellisel kujul uusi vahendamislepinguid mitte sõlmida," sõnas Kovalenko-Kõlvart.

Korruptsioonivastane erikomisjon on kaitsevaldkonna rahastamist ja probleemseid laskemoonalepinguid arutanud varem kahel avalikul istungil. Lisaks on komisjon käinud RKIK-is kohapeal lepingute ja muude dokumentidega tutvumas.