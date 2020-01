Rahvastikuregistri andmete korrastamine vähendas Haapsalu elanike arvu

Eelmisel aastal jõustunud seadusemuudatus kustutas registrist kõik need inimesed, kelle elukoht oli kirjas ainult linna või valla täpsusega. Haapsalus kahanes elanike arv aastaga 256 võrra ehk 13 174 inimeseni. Haapsalu linnapea Urmas Sukles ütleb, et paarsada elanikku kadus just selle seadusemuudatuse tõttu.

"Me oleme siin arvestanud, et üks elanik, kas ta on nüüd pensionär, laps või töötegija, toob linnale keskmiselt sisse 600 eurot nii, et 200 korda 600 on kuskil 120 tuhat eurot nii, et linna eelarve jaoks on ta ikkagi päris suur miinus," ütles Sukles.

Lääne-Nigula vallas vähenes elanike arv 42 võrra ehk 7153 inimeseni. Vallavanem Mikk-Lõhmus ütleb, et oma rolli mängis Koluvere erihooldekodu asukate ümberkolimine. Lõhmuse sõnul on üldpilt aga positiivne ja mitmes valla piirkonnas elanike arv isegi kasvab või on vähemalt stabiilne.

"Mis nagu eriti rõõmustab on, et Martna piirkond, mis on sisuliselt aastakümneid olnud Läänemaa elanike arvu languse veduriks, jäi eelmine aasta nulli ja eriti ääremaad, Rõude ja Kasari kant, kus elanike arv isegi kasvas nii, et Martna piirkonna selline stabiliseerumine on väga positiivne olnud."

Lõhmuse sõnul on selle taga eeskätt inimesed, kes käivad tööl küll linnas, kuid tahavad osta soodsamat elamispinda. Sukles usub, et elanike arvu kasvamisele aitaks kaasa Haapsalu raudtee taastamine.