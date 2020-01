Politsei tegi kõigile rikkujatele suulise hoiatuse bussiraja vale kasutamise eest.

Kesklinna politseijaoskonna välijuht Erik Jõesaare sõnul tuletati autojuhtidele meelde, millal tohib rada kasutada, millal mitte. ""Eilne kontroll näitas, et ühistranspordi sõidurajal liiklemise reeglite vastu eksivad väga paljud autojuhid," märkis ta.

Transpordiameti juhataja asetäitja Talvo Rüütelmaa sõnul kasutati mõnel juhul ühissõidukirada ka siis, kui muutsuunaliiklusega sõidurada oli sõitmiseks vaba.

"Liikluspilt näitas selgesti, et suur hulk autojuhte ei ole mõistnud ühissõidukiraja tegelikku eesmärki anda ühistranspordile liikluses eelisõigus. Ühissõidukiraja kasutamise kontrollreide on kavas teostada üle linna ka edaspidi," lisas Rüütelmaa.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikov ütles, et linn kavatseb ühistranspordiradasid juurde rajada. Tänavu on kavas rajada kahekilomeetrine lõik Pirita teel.

Seaduse järgi võib ühissõidukirajal sõita liinivedu teostava ühissõidukiga, sõitjat vedava nõuetele vastava taksoga ja sõitjat vedava bussiga. Samuti võib ühissõidukirajal sõita eritalituse sõidukiga, juhul kui täidetakse tööülesandeid (kiirabi, päästeamet ja politsei täidab tööülesandeid ka siis, kui sõidab väljakutselt tagasi) ja täiselektrilise veoajamiga elektrisõidukiga.

Ühissõidukirajale, mis on pärisuunalise sõidutee pärisuunavööndi serval ega ole muust sõiduteest pidevjoonega eraldatud, võib reastuda vahetult enne pööret või seismajäämist sõitjate peale- või mahaminekuks tingimusel, et see ei sega liinivedu teostavat ühissõidukit. Sellisele ühissõidukirajale võib sõita pöörde lõpetamisel, kuid seejärel tuleb sealt kohe lahkuda.

Ühissõidukirajale võib reastuda ümberpõikeks, juhul kui see ei sega liinivedu teostavat ühissõidukit ning pärisuunavööndis puuduvad muud sõidurajad, kuid seejärel tuleb sealt kohe lahkuda.