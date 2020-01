Tartu ja Valga vahel asuvas Rõngu alevikus toimetab Rõngu Pagar juba pea veerandsada aastat. Kunagine väike toidupood on kasvanud enam kui kolme miljoni eurose aastakäibega ettevõtteks. Saialõhnalises poes või pubis on kuumal ja rasvasel lihapirukal veel päris eriline maik. Selle kõige eest vastutab ettevõtte omanik ja juht Jaanus Peri

"Oi, aitäh. See on nüüd küll väga ootamatu. Ma ei teadnudki. Võtab sõnatuks," võttis teate vastu Valgetähe IV klassi teenetemärgi pälvinud Peri.

Perist räägitakse kui kogukonna aktivistist ja inimesest, kes on loonud kogu Rõngu olemise.

"Ma olen Rõngus ise kasvanud, sündinud. See paik on mul südames. Ja kui siin inimestele saab natukegi midagi pakkuda, eks see kõik valmistab rõõmu. Kasvõi läbi veekogu või sporditoetuste või vabatahtlike päästjate juures, kus me oleme," rääkis Peri.