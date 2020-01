Haabersti linnaosavanem Andre Hanimägi sõnas, et nimed viaduktile ja tunnelitele leiti koostöös linnaosas asuvate ettevõtete ning elanikega.

Ta lisas, et linnaosavalitsuse korraldatud nimekonkursile laekus üle 700 pakkumise, mille seast nimekomisjon valis igale objektile kolm nime, mis pandi rahvahääletusele.

"Haabersti viadukt on linnaosa olulisem liiklussõlm ja ühtlasi ka maamärk, nagu ka loomaaed ja suurhall, mis on nüüd lisaks saanud ka omanimelised tunnelid. Loodan, et elanike poolt valitud nimesid hakatakse laialdaselt kasutama ning need saavad tuntuks nii elanike kui külaliste seas," ütles Hanimägi.

Põhjaliku ümberehituse läbinud Haabersti ringina tuntud Paldiski maantee, Rannamõisa tee ja Ehitajate tee ringristmiku ehitustööd läksid maksma 20,2 miljonit eurot. Tööde maht hõlmas teelõikude uuendamist ja ehitamist kokku 2,92 kilomeetri ulatuses, viadukti ehitust, jalg- ja jalgrattateede ümberehitust 1,70 kilomeetri ulatuses ning uute jalg- ja jalgrattateede ehitust 2,3 kilomeetri ulatuses.