Keskvalitsuse andmetel suri veel üks inimene riigi edelaosas asuvas Sichuani provintsis.

Uusi nakatumisi on riigis tuvastatud rohkem kui 1700. Tiibet teatas samuti esimesest uue koroonaviiruse juhtumist.

Hubei provintsis asuvast Wuhanist 31. detsembril leitud uus koroonaviirus 2019-nCoV levib jätkuvalt nii kodu- kui välismaal ning mitu riiki on oma kodanikud Hiinast evakueerinud.

Hiinast evakueeritud kolmel jaapanlasel avastati uus koroonaviirus

Hiinas evakueeritud rohkem kui 200 jaapanlasest kolmel avastati uus koroonaviirus, teatas neljapäeval tervishoiuministeerium.

Kõik kolm saabusid Jaapanisse kolmapäeval esimesel lennuga, millega jaapanlasi Wuhanist koju toimetati.

Hiinast evakueeritud ameeriklaste tervis paistab korras olema

Hiinast evakueeritud ameeriklastel pole leitud märke uuest koroonaviirusest ja nende tervisega paistab kõik korras olema, teatasid kolmapäeval USA tervishoiuametnikud.

USA tõi Hiina uue koroonaviiruse epitsentrist Wuhanist ära umbes 195 ameeriklast ja neid vedanud lennuk maandus kolmapäeval Californias ühes sõjaväebaasis. Kõrge tervishoiuametnik Nancy Messonnier ütles, et evakueeritud inimesed peavad 72 tundi veetma õhuväebaasis karantiinis.

USA president Donald Trump kuulas kolmapäeval uue koroonaviirusega seoses tervishoiuametnikke, et olla kursis viimase aja arengutega, teatas Valge Maja.

"Just äsja andsid informatsiooni kõik meie suurepärased tervishoiuagentuurid, kes teevad ühtlasi tihedat koostööd Hiina võimudega. Jätkame sündmuste käigu jälgimist suure tähelepanuga. Meil on parimad asjatundjad kogu maailmas, kes teevad selles küsimuses ööpäevaringselt tööd," kirjutas Trump ise suhtlusvõrgustikus Twitter.

Uus-Meremaa ja Singapur toovad Wuhanist oma kodanikke ära

Uus-Meremaa plaanib tuua oma kodanikud ära Hiina uue koroonaviiruse epitsentrist Wuhanist ning Singapur tõi neljapäeval osa oma sealsetest kodanikest juba ära.

Uus-Meremaa valitsus tellis riiklikult lennufirmalt tšarterlennu, mis toob välisminister Winston Petersi sõnul Wuhanist ära kuni 300 reisijat. Tema sõnul üritavad mõlema riigi võimud välja selgitada missiooni operatiivnõuded, kuid Hiina pole veel lendu heaks kiitnud.

Minister lisas, et vabu kohti pakutakse ka Austraalia ja Vaikse ookeani saarte kodanikele.

Uus-Meremaa ametnikud valmistuvad tulevaid reisijaid teistest eraldama kuni kaheks nädalaks.

Singapur tõi neljapäeval Wuhanist lennukiga ära 92 oma kodanikku.

Briti evakuatsioonilend Wuhanist lükkus edasi

Suurbritannia lükkas neljapäeval edasi oma kodanike evakueerimise uue koroonaviiruse epitsentrist Wuhani linnast.

London rentis lennuki, et umbes 200 linnas viibivat Briti kodanikku kodumaale tuua, kuid ametnike teatel see neljapäeval ei lahku.

AFP andmetel ei ole ametnikud saanud Hiinalt luba lennuki õhkutõusmiseks.

"Teeme kõik, mis suudame, et Briti inimesed Wuhanist ohutult tagasi ÜK-sse tuua," ütles välisministeeriumi pressiesindaja.

"Oleme Hiina võimudega tihedas kontaktis ja kõnelused käivad igal tasandil," lisas ta.

Türgi saatis Hiinasse lennuki inimesi koroonaviiruse ohust ära tooma

Türgi alustas uue koroonaviiruse tõttu mitme riigi kodanike evakueerimist Hiinast, edastas agentuur Anadolu.

Agentuuri andmeil saatis Ankara Hubei provintsi Wuhani sõjaväe transpordilennuki. Lennuki pardal on ka arstirühm.

Teate kohaselt tuuakse ära Türgi, Aserbaidžaani, Gruusia ja Albaania kodanikud.

Wuhanist saabumise järel pannakse kõik nad Türgi haiglatesse karantiini.

Venemaa sulgeb koroonaviiruse tõttu piiri Hiinaga

enemaa teatas neljapäeval, et paneb uue koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kinni piiri Hiinaga ja peatab Hiina kodanikele elektrooniliste viisade väljastamise.

Peaminister Mihhail Mišustin teatas valitsusistungil korraldusest rakendada meetmeid piiri sulgemiseks Kaug-Idas, vahendasid Vene uudisteagentuurid.

"Täna allkirjastati vastav korraldus. See on töösse antud. Me teavitame täna kõiki piiri sulgemise meetmetest Kaug-Ida piirkonnas ja muudest meetmetest, mida valitsus rakendas," ütles peaminister.

"Me peame tegema kõik, et oma inimesi kaitsta," lisas ta.

Vene välisministeerium teatas neljapäeval, et peatab Kaug-Idas ja Lääne-Venemaal piiri ületamiseks kasutatavate e-viisade väljastamise Hiina kodanikele.

Ministeerium soovitab ka venelastel mitte Hiina sõita, ja nendel, kes seal juba on, Vene saatkonnaga ühendust võtta.

Venemaal ei ole veel ühtki kinnitatud uue viiruse juhtumit, kuid valitsus on moodustanud töörühma ülesandega takistada selle võimalikku levikut.

Lõunakorealased ründasid ametnikku karantiiniplaani pärast

Lõuna-Korea politsei sõnul viskasid protestijad plastpudelite ja pabertopsidega riigi asetervishoiuministrit, sest olid vastu plaanile panna Hiinast Wuhanist evakueeritavad inimesed karantiini nende elurajooni.

Meeleavaldus toimus kolmapäeval riigi lõunaosas asuvas Jincheoni linnas. Sealsed elanikud protestisid valitsuse plaani vastu paigutada nende elurajooni mõned lõunakorealased, kes tuuakse ära Hiina uue koroonaviiruse epitsentriks olevast linnast.

Asetervishoiuminister Kim Gang-lip läks piirkonda plaani selgitama.

Politsei sõnul pole selge, kas Kim sai tema suunas visatud esemetega pihta või mitte. Ametnike sõnul ministril pealtnäha vigastusi polnud ja ta osales neljapäeval parlamendi komisjonis ühel istungil.

Fotode järgi krabasid mõned protestijad Kimi kätest ning tema jakk osaliselt rebenes.

Hiina võimud peatasid viirusega seoses kõik jalgpallivõistlused

Hiina võimud peatasid viiruspuhanguga seoses kõik tulevased jalgpallivõistlused, mille seas ka kõrgliiga omad, teatas riiklik meedia.

"Aasta 2020 jalgpallihooaja algus lükatakse määramata ajaks edasi kõikidel tasemetel kogu riigis," kinnitas ka kohalik jalgpalliliit.

Jalgpallihooaeg pidi alguse saama 22. veebruaril.

Filipiinidel sai kinnitust esimene uue koroonaviiruse juhtum

Filipiinid kinnitasid esimest Hiinast levima hakanud uude koroonaviirusse nakatumise juhtumit.

Haigestunu on 38-aastane hiinlanna, kes saabus Filipiinidele 21. jaanuaril Hiinast Wuhani linnast Hongkongi kaudu, ütles tervishoiuminister Francisco Duque.

Arsti juurde pöördus ta 25. jaanuaril köhaga.

Naise analüüsidele anti positiivne vastus neljapäeval, mingeid sümptomeid tal esialgu ei ole, ütles Duque.