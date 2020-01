Keskvalitsuse teatel suri veel üks inimene mujal Hiinas.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) teatas neljapäeval, et määratles Hiina koroonaviiruse haiguspuhangu rahvusvaheliseks terviseohuks.

Uusi nakatumisi on Hubeis ööpäevaga tuvastatud rohkem kui 1220 ja kogu riigis kokku 1982.

Hongkongis ilmuva ajalehe South China Morning Post andmetel on Hiinas viirusesse nakatunud vähemalt 9350 inimest.

Hubei provintsis asuvast Wuhanist 31. detsembril leitud uus koroonaviirus 2019-nCoV levib jätkuvalt nii kodu- kui välismaal ning mitu riiki on oma kodanikud Hiinast evakueerinud.

USA ja Lõuna-Korea teatasid viiruse inimeselt inimesele kandumisest

USA nakkushaiguste kontrolli ja ennetuse keskus (CDC) kinnitas neljapäeval, et Ameerika Ühendriikides on registreeritud esimene koroonaviiruse inimeselt inimesele kandumise juhtum, vahendas Axios.

Ametnike sõnul seisnes juhtum selles, et Hiinas Wuhanis käinud Chicago naine nakatas koju jõudes ka oma abikaasat. Viimase tervislik seisund olevat praegu hea. Illinois' osariigis on lisaks veel 21 inimest igaks juhuks jälgimise all.

CDC direktor Robert Redfield rõhutas, et keskuse hinnang on endiselt, et otsene oht USA elanikkonnale on väike.

Lõuna-Korea teatas neljapäeval uue koroonaviiruse esimesest inimeselt inimesele kandumise juhtumist riigis.

Lõuna-Korea haiguste kontrolli ja ennetuse keskus kinnitas veel kolm juhtumit, kokku on riigis sellesse viirusesse nakatunud seitse inimest.

Üks haigetest nakatus pärast kontakti kolmanda patsiendiga ja on pandud pealinnas Soulis haiglas karantiini.

Ülejäänud kuus patsienti said diagnoosi pärast saabumist Hiinast Wuhanist, kust viirusepuhang alguse sai.

Inimeselt inimesele nakatumist on täheldatud ka Hiinas, Jaapanis, Saksamaal ja Tais.