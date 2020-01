Terik: Tallinnas võiks olla turismimaks nagu Veneetsias

Terik kohtus neljapäeval oma Veneetsia kolleegi Ermelinda Damianoga, kellega räägiti ka turismimaksust. Mullu otsustasid Veneetsia võimud hakata päevaturistidelt maksu koguma, et toime tulla üha suureneva turistiuputusega. Linna sisenemise maksu hakatakse koguma selle aasta 1. juulist ning sõltuvalt hooajast võib see ulatuda kolmest eurost kümne euroni.

"Turismimaksu temaatika on ka meil kirgi kütnud, kuid usun, et Tallinn võiks midagi sarnast rakendada. Ainuüksi kruiisituriste käis 2019. aasta suvel Tallinnas üle 600 000. On ju teada, et kruiisireisijad ei jäta Tallinnasse eriti palju raha: nad ei ööbi ega söö siin, ostavad ehk 60-70 euro eest mõned suveniirid. Aga linn peab hoolitsema, et turismibussid saaksid parkida, et oleks tualette ja kogu muu infrastruktuuri eest," selgitas linnavolikogu esimees.

Turismimaksu vajadusest rääkis mullu oktoobris ka abilinnapea Aivar Riisalu. "Aeg on küps, et me (linn – toim.) peaks asjaomaste huvigruppidega arutama turistimaksu kehtestamist ja riigilt selle jaoks loa küsimist – ehk on aeg sealmaal, et sellest mööda ei pääse," rääkis Riisalu.

Abilinnapea sõnul võiks maksu suuruseks olla 50 senti kuni üks euro ning kogutud raha läheks vanalinna säilimise toetamiseks. Praegu jätab statistika järgi turist keskmiselt Tallinna 80 eurot.