Riisalu sõnul võiks Tallinnas üheeurone turismimaks kehtida 2021. aastast

Riisalu sõnul külastas sel suvel Tallinna umbes 650 000 kruiisituristi, mis on 30 000 võrra rohkem kui mullu. Tänavu oli neli sellist päeva, mil Tallinna vanalinnas oli üle 10 000 turisti, mullu oli sellised päevi kaks.

Riisalu hinnangul on turistide arvuga vanalinnas jõutud kriitilise piirini, sest sellise hulga inimeste teenindamiseks pole seal enam vajalikku taristut. Abilinnapea tõi näiteks, et linna infoturismipunkti külastati sel suvel 150 000 korral ning enamik külastajatest soovis teada, kuhu saaks pissile minna.

"Kui kasv oli tänavu seitse protsenti, siis meie vaesele linnakesele hakkab ikka piir ette tulema. Tekib küsimus, et kas me ikka suudame nii suurt hulka inimesi teenindada. Suurim probleem on tavaliselt, et Tallinnas ei jätku tualette," ütles Riisalu linnavalitsuse pressikonverentsil, ning lisas, et probleem jätkus sel suvel vaatamata sellele, et kommunaalamet "laiendas seda teenust".

Riisalu viitas, et aasta tagasi tõstatas toona linnavolikogu esimehe ametis olnud Mihhail Kõlvart küsimuse turismimaksu kehtestamisest.

"Mina nimetaks seda pigem turistimaksuks. Aeg on küps, et me (linn – toim.) peaks asjaomaste huvigruppidega arutama turistimaksu kehtestamist ja riigilt selle jaoks loa küsimist – ehk on aeg sealmaal, et sellest mööda ei pääse," rääkis Riisalu.

Abilinnapea sõnul võiks maksu suuruseks olla 50 senti kuni üks euro ning kogutud raha läheks vanalinna säilimise toetamiseks. Praegu jätab statistika järgi turist keskmiselt Tallinna 80 eurot.

"Turismisurve südalinnale on nii suur, et see nõuab täiendavaid investeeringuid infrastruktuuri. Tallinna Sadam ütleb juba praegu, et kruiiside arv kasvab ka järgmisel aastal," märkis Riisalu.

Tema sõnul peaks kaaluma alternatiivseid liikumisvõimalusi, et vähendada busside osakaalu. Üks idee on rajada kõnniteede võrgustik, mis seob südalinna ja sadamaala, teiseks pakkus abilinnapea välja, et sadamas võiks olla linna suurim elektritõukside laenutuspunkt.

Riisalu sõnul on turism Tallinna jaoks ääretult tähtis ärisuund, kuid linn peab seda hoidma kontrolli all ja tegema seda nii, et ühelegi turistile ei peaks ütlema, et te ei ole siia oodatud.

Mitte enne kui 2021

Riisalu märkis, et praeguse seadusandluse järgi ei saa kohalik omavalitsus ise turismimaksu kehtestada, seda saab teha vaid parlament. See tähendab, et järgmisest kevadest uut maksu kindlasti veel ei kehtestata.

"2020 kevadel kindlasti mitte. Kõik maksumuudatused peavad olema läbi arutatud ja peavad olema piisava etteteatamisajaga. Alustame lähiajal arutelu huvigruppidega. Kui me seda koos analüüsime ja koos parlamendi poole pöördume, võiks kõige varem (turismimaks) jõustuda 2021," ütles Riisalu.

Tema sõnul pole linna huvides uusi makse kehtestada, kuid praegune olukord ei jäta palju muid võimalusi.

"Uskuge mind, see surve on ikkagi väga suur. Päevas 10 000 inimest vanalinnas – see on olukord, kus kohalikul inimesel enam sinna asja pole," märkis Riisalu.