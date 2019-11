Eesti linnade ja valdade liit teeb 2021. aasta riigieelarve läbirääkimistel valitsusele ettepaneku kaasajastada kohalike maksude süsteemi ning täiendada kohalike maksude loetelu. Tallinna linnavalitsus on juba varem öelnud, et 2021. aasta suveks soovitakse linnas kehtestada turismimaks.

Liit soovib, et valitsus täiendaks kohalike maksude loetelu – näiteks turismimaks – ja kaaluks müügimaksu taastamist maksuvaidlusi välistavas sõnastuses, et laiendada omavalitsuste võimalusi tulu kogumiseks.

Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu ütles oktoobris, et 2021. aasta suvest võiks ja peaks Tallinnas lehtima turismimaks, sest turistide arvu kasvuga on pealinn vajaliku taristu rajamisega hätta jäänud.

Liit soovib ka, et valitsus taastaks kohalikele omavalitsustele ülekantava üksikisiku tulumaksumäära majanduslanguse eelsel tasemel. Tänavu oli omavalitsustele tulumaksust eraldav määr 11,93 protsenti, 2021. aasta eelarves soovib liit määra tõstmist 12,16 protsendini.

Liit toob määra tõstmise põhjenduseks, et riigi tulude kasv on alates 2010. aastast ebaproportsionaalselt suur võrreldes omavalitsuste tulude kasvuga. Samal ajal on omavalitsuste kulu riiklike maksude (käibemaks, aktsiisid) tõstmisega kasvanud.

Samuti soovib omavalitsusliit, et riiklik tasandusfond taastataks 2009. aasta alguse tasemele.

Teede hooldusraha tahetakse poole rohkem

Suurt tõusu tahavad omavalitsused kohalike teede rahastuses. Kui viimased kaheksa aastat on omavalitsustele teede hooldamiseks eraldatav eelarve 29 miljonit eurot, siis liidu hinnangul on tegelik vajadus 50 miljonit aastas. 2021. aasta eelarvest soovivad omavalitsused saada 43,5 miljonit eurot.

"Kohalikele teedele hetkel riigieelarvest eraldatav rahastus ei ole piisav, et omavalitsustel oleks võimalik teid piisavalt ja kvaliteetselt hooldada ning parandada," ütles linnade ja valdade liidu asedirektor Jan Trei.

Liidu kinnitusel tullakse teehoiu eelarve suurendamise juurde tagasi järgmisel kevadel eelarvestrateegia aruteludel. Kohalikud teed moodustavad kõigist Eesti teedest 40,6 protsenti.

Omavalitsusliit soovib ka, et töötaks välja toetusmeede, mille alusel riik toetab koostöös omavalitsustega väikesaartel suuremahuliste objektide väljaehitamist. Pilootprojektina soovitatalse alustada sotsiaalvaldkonnast ja töötada välja tingimused Kihnu valla hooldekodu rajamise toetamiseks.

Otsused tegi teisipäeval Tartus kogunenud Eesti linnade ja valdade liidu volikogu.