Ratas: Tartu rahuleping on Eesti edu ja kindluse pant

Peaminister Jüri Ratas sõnas täna Tartu rahulepingu aastapäeva tähistamisel Tallinnas Reaali Poisi mälestusmärgi juures peetud kõnes, et saame Tartu rahulepingut uhkusega nimetada Eesti Vabariigi üheks aluseks ning meie praeguse edu ja kindluse pandiks.

Peaminister sõnas, et pea kolm aastat kestnud juubeliperiood Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisel on olnud austust äratav ja kindlasti suurejooneline, aga ka väga südamlik aeg. Viimane nende väärikate sündmuste reas on just sajandi eest 2. veebruari esimesel tunnil sõlmitud Tartu rahu Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel.

"Tartu rahuleping lõpetas Vabadussõja, põlistas meie iseseisvuse ning avas tee Eesti rahvusvaheliseks tunnustamiseks. Peagi oma 102. aastapäeva tähistav Eesti Vabariik on enesekindel, sõltumatu ja edukas kodu meile kõigile. Meil on õnn elada riigis, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele," kõneles peaminister kõnes.

"Seetõttu on praegu igati kohane mõtiskleda meie teekonna üle, mis on meid tänasesse päeva toonud. Meie ajalugu on meie kõigi ühine kogemus, mis peab leidma toetust nii murrangulistel hetkedel kui ka igapäevaelus. Ajalugu ei saa kunagi valmis ning iga põlvkond esitab sellele kogemusele uued ja oma ajast kerkivad küsimused. Nii on ka Tartu rahulepinguga," märkis Ratas.

Peaminister tõdes, et ajaloos kogetu võib olla positiivne, millest rõõmu tunda. Samuti võib see olla muret tekitav, mida tuleb võtta hoiatusena ning teha endast kõik, et sellest õppida ning sääraste sündmuste kordumist vältida.

"Tartu rahu kogemus on Eesti rahva jaoks kindlasti läbinisti meenutamist väärt. Me näeme, et lepingusse kirja saanud Eesti Vabariigi huve kaitsvad punktid olid koostatud väga kõrgel erialasel tasemel. Koostajate tarkus ei seisnenud ainult juriidikas või rahvusvahelises õiguses. Nende tugevused olid ka toonaste olude tundmises ning Eesti olukorra, murede ja vajaduste täpses tabamises," kõneles Ratas.

"Ehkki möödunud sajand on meie ajalookogemust muutnud ja ka Tartu rahulepingu tähendus on praeguses maailmas hoopis teistsugune kui selle sõlmimisel, saame me seda siiski uhkusega nimetada Eesti Vabariigi üheks aluseks ning meie praeguse edu ja kindluse pandiks. Ma soovin meile kõigile, et peaksime alati Eestit kalliks ja hoiaksime üksteist. Siis on ka Eesti järgmised sajandid südamlikud ja pidulikud," lausus Ratas.