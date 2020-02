Kohtumisel räägiti euro-atlandi julgeolekust, Euroopa Liiduga seotud teemadest, nagu liidu pikaajaline eelarve, laienemine ja idapartnerlus. Samuti mõistsid ministrid ühiselt hukka Venemaa katsed ajalugu võltsida.

Reinsalu väljendas toetust Poolale seoses Venemaa hiljutiste avaldustega, mis süüdistavad Poolat Molotov-Ribbentropi pakti tagajärgedes. Poola välisminister taunis Venemaa valeväiteid, et Eesti oli osa Nõukogude Liidust.

Kohtumisel julgeoleku teemadest rääkides kinnitas Reinsalu oma Poola kolleegile, et Eesti hindab kõrgelt Poola esimest, 1. jaanuaril alanud NATO Balti õhuturbemissiooni Ämaris. Samuti tunnustad ta Poola osalemist NATO küberkaitsekeskuse töös.

Eelkõige energiajulgeoleku ja regiooni konkurentsivõime tõstmisega seotud teemana oli kõne all ka Kolme Mere Algatus (Three Seas Initiative).

Regionaalsest koostööst rääkides ütles Reinsalu et Eestil on hea meel Poola panuse üle Rail Balticu arendamisel. "Samuti on Eesti huvitatud ka Poola kogemusest Arktika nõukogu vaatlejastaatuse taotluse ettevalmistamisel," lausus Reinsalu.

Reinsalu sõnul on oluline, et Poola välisministri visiit leiab aset Tartu rahu 100. aastapäeval. "Eestil ja Poolal on ühine ajaloo- ja julgeolekutunnetus, mida tänane visiit vaid kinnitab ning mis juhatab sümboolselt sisse Eesti ja Poola diplomaatilisi suhete sajanda aastapäeva tähistamise," märkis ta.

Eesti, Läti, Soome ja Poola välisminister tähistasid Tartu rahu 100. aastapäeva

Reinsalu tähistas pühapäeval Tartu rahu aastapäeva ühise töölõunaga, kus osalesid Läti välisminister Edgars Rinkēvičs, Soome välisminister Pekka Haavisto ja Poola välisminister Jacek Czaputowicz.

Reinsalu tänas oma kolleege Eesti jaoks väga olulise tähtsusega päeva tähistamisel osalemise eest. Ta rõhutas, et Tartu rahuleping, mille sõlmimisest möödus täna 100 aastat, on Eesti Vabariigi sünnitunnistus, sest selle alusel hakati Eestit tunnustama vaba ja iseseisva riigina. Reinsalu toonitas, et Eesti Vabariik juhindub Tartu rahulepingu ning õigusliku järjepidevuse kehtivusest.

Ministrid osalevad ka Vanemuises pidulikul kontsert-aktusel tervituskõnedega.

Tartu rahulepingule Eesti ja Venemaa vahel järgnesid Venemaa lepped Poola, Soome, Läti ja Leeduga.

Töölõunal arutasid ministrid regioonile oluliste teemade edendamise võimalusi, sealhulgas koostööd transatlantilistes suhetes, idapartnerluses, Euroopa Liidu laienemises, Euroopa Liidu pikaajalise eelarve kokkuleppele jõudmiseks. Samuti puudutati Kolme Mere Algatust, ÜRO julgeolekunõukogu teemasid ning arenguid Iraanis ja Iraagis.

Kolme Mere Algatuse osas sooviks Eesti Reinsalu sõnul, et koostöö laieneks veelgi kaugemale põhja. "Seetõttu soovime me kutsuda Soome tippkohtumise külaliseks," sõnas ta. Ta julgustas Soomet ühinema ka mullu loodud 3SI investeerimisfondiga, kuhu Eesti kavatseb investeerida 20 miljonit eurot.

Euroopa Liidu laienemise osas rõhutas välisminister, et euroliit peab jõudma Albaania ja Põhja-Makedooniaga liitumisläbirääkimiste alustamise osas konsensusele, eelistatavalt enne märtsis toimuvat EL-i ja Lääne-Balkani riikide tippkohtumist. "Konsensuse mitteleidmine ei oleks hea signaal Lääne-Balkani riikidele, kes ootavad kinnitust Euroopa Liidu jätkuva toetuse kohta nende valitud reformide teel," ütles ta.

ÜRO julgeolekunõukogu valitud liikmena on Eesti hinnangul üheks peamiseks mureks jätkuv sõjaline konflikt Donbassis. "Soovime tagada, et Ukraina pingutusi oma territoriaalse terviklikkuse taastamiseks teadvustataks ja toetataks ÜRO poolt," märkis Reinsalu.