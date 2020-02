Tartu Ülikooli Kliinikumi juhid nõuavad nõukogu esimehe Urmas Klaasi ja juhatuse esimehe Priit Eelmäe lahkumist

"Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu on viinud kliinikumi sügavasse juhtimiskriisi. Kliinikumis puudub töörahu, juhatuse esimees Priit Eelmäe ei ole suutnud ligi 1,5 aasta jooksul kliinikute juhtidega koostööd teha ega plaanigi seda. 4400 töötajaga Eesti juhtiva meditsiiniasutuse maine on saanud väga olulisel määral kahjustada. Kliinikumi nõukogu, eesotsas nõukogu esimehe Urmas Klaasiga, püüab kliinikumi juhtimises läbi viia muudatusi viisil, mis töökorraldust ei paranda, vaid halvendavad," seisab 19 juhtivtöötaja avalduses. Üks avaldusele allakirjutanutest, Tartu Ülikooli psühhiaatriakliiniku juhataja Sven Janno ütleb, et avalduse eesmärgiks on töörahu ja usalduse taastamine