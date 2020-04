Eelmäe: Tartu Ülikooli Kliinikumis on sügavalt juurdunud ringkaitse

Eelmäe rääkis usutluses Postimehele, et tema hinnangul pani kliinikujuhte tegutsema hirm oma koha pärast, kuna reform oleks toonud kliinikute juhid ja direktorid mugavustsoonist välja. "Need, kelle elu tõotas muutuda pisut ebamugavamaks, võtsid kasutusele oma meetodid," tõdes ta, lisades, et kliinikute juhid töötlesid endale soodsa otsuse saamiseks TÜK nõukogu liikmeid.

Eelmisel nädalal nõukogu ootamatu otsusega kohalt vabastatud Eelmäe ütles, et tema hinnangul peaks TÜK-is kui ülikoolihaiglas olema avatud ja läbipaistev tööõhkkond, kui seal valitseb sügavalt juurdunud ringkaitse, kus suguvõsad ja lähiringid hoitakse tsirkulatsioonis ning see peletab arstiteaduskonna noori lõpetajaid kliinikumist eemale.

Eelmäe hinnangul oleks ta pidanud reformid kiiremini ära tegema või palkama nende läbiviimiseks väljastpoolt kliinikumi töörühma või ettevõtte.