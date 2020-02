Haanja suusakeskuses pandi sel hooajal juba neljandat korda lumekahurid tööle, olgugi et veebruaris tavaliselt kunstlund ei toodeta. Kolm eelnevat katset lund toota ja kilomeetrine suusarada avada on Haanjas lõppenud ilmataadile alla vandumisega.

"Võtsime hommikul otsuse vastu, et me veel üritame, kuigi tavaliselt see kunstlume tootmine jääb novembrisse-detsembrisse, aga nüüd erandkorras ikkagi veebruari keskel. Lihtsalt, et kasvõi lapsed saaksid sellel kilomeetrisel ringil suusatada," põhjendas Haanja puhke-ja spordikeskuse juhataja Anti Saarepuu kahurite käivitamist.