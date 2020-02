Paliveres valmistutakse juba järgmiseks talveks

Lumeta talv ei ole lubanud Läänemaal talisporti harrastada, kuid kohalikud pole istunud, käed rüpes, ning on kasutanud aega hoopis selleks, et juba järgmisel talvel saaks teha Paliveres kunstlund. Vajaliku raha on spordisõbrad saanud riigi, omavalitsuse ja eraannetajate käest.

Palivere turismi- ja tervisespordikeskuse juhatuse liige Mati Kallemets ütles, et tänaste plaanide järgi peaks nad teise etapi tööd lõpetama käesoleva aasta sügiseks. "Ja järgmisel talvehooajal on meil kunstlume tootmine käivitatud," lisas ta.

Tulevikus on veel plaanis mäetõstuk, suusastaadion ja muu taristu. Loodetakse, et Palivere radadele tulevad ka inimesed, kes elavad Läänemaad ümbritsevates maakondades.

Keskuse nõukogu esimees Risto Roometi sõnul on Palivere kant praegu talvespordi mõttes väga vaeses olukorras. "Kui me vaatame üle Eesti, siis on see kaetud suusakeskustega, kus on võimalik, kunstlund toota, aga Läänemaal pole seda võimalust veel olnud. Nagu näha, siis natuke ootamist ja tuleb," rääkis Roomet.

Paliveres asub Läänemaa kõige kõrgem punkt, 51 meetrit merepinnast kõrguv Pikajalamägi. Lumistel talvedel on see populaarne nii koolide kui lasteaedade seas.

Turismi- ja tervisespordikeskuse nõukogu liige Urmas Muld ütles, et tegelikult on Pikajalamägi ainulaadne. "Sellist suurt ja kõrget mäge nagu siin Paliveres, mujal Läänemaal ju tegelikult ei olegi," märkis ta.

Lisaks on on plaanis soetada rajamasin, mille ostu toetab Leader programm kuni 64 000 euroga. Rajamasina ostu omaosaluseks on kogutud annetajatelt 13 500 eurot.