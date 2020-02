Pärnu Endla teater taotleb poolt miljonit eurot valguspargi uuendamiseks

Pärnu Endla teater saatis kultuuriministeeriumile taotluse, et see toetaks teatri lava valguspargi uuendamist 540 000 euroga. Teater soovib viia oluliselt väiksemaks energiatarbimise, mis on praeguste hõõglampide kasutamisel kordades suurem kui oleks LED-prožektoritel.

Viimane suuremahulisem lavavalgusseadmete uuendamine Endla teatris toimus aastal 2001. Tookord paigaldati uus dimmersüsteem, ehitati välja uus signaalvõrk ning osteti uus juhtpult. Uute prožektorite soetuseks suurde saali tollal vahendeid ei jätkunud.

Aastal 2017 toimunud lavaseadmete rekonstrueerimise käigus jäi dimmersüsteem peamiselt samaks, uuendati valguspult ja vahetati välja kogu lavavalgust juhtiv toite- ja signaalsüsteem. Prožektoritele ka sel korral vahendeid ei jätkunud. Seega on kasutusel veel palju hõõglampidega prožektoreid.

SA Endla Teater teatrijuht Roland Leesment ja teatri valgusala juht Margus Vaigur kirjutasid kultuuriministeeriumile saadetud taotluses, et hõõglambid on väga energiakulukad.

"Viimase 19 aasta jooksul on Endla suure saali valguspargi uuendamist tehtud jooksvalt, vastavalt teatri võimalustele. Saastekvootide müügiga soetatud seadmete hange on olnud üks ja ainus suurem investeering. Paraku need kogused ja tänaseks päevaks ka aktuaalsus ning kvaliteet, vajab juba uuendamist. Teater soovib investeeringuga viia madalamaks ka energiatarbimise, mis on hõõglampide kasutamisel kordades suurem kui LED-prožektoritel. Tänase rohelise ja energiasäästliku majandamise üks osa kogu Euroopa teatrites ja kontserdisaalides on LED-prožektorite kasutamine."

Teatri esindajate sõnul on Endla suure saali valguspark välja kujunenud kaootiliselt. See on tekitanud olukorra, kus kasutusel on vähesed LED-prožektorid ja suur osa hõõglampidega prožektoreid, mis omakorda teeb lavastustes valguse ühtlustamise ja juhtimise keerukaks ning energiamahukaks.

Uuendamisprojekti kogumaksumus on 600 000 eurot, mille kohta on Endla esitanud kultuuriministeeriumile taotlused aastatel 2018-2019, kuid vahendeid ei leitud.

"Kuna olukord on tõesti keeruline, siis teater alustas 2019. aasta lõpus projektiga ise väiksemas mahus (30 000 eurot) seadmeliisingu toel. Oleme teinud taotluse ka Pärnu linnale ja eelinfo põhjal on teada, et linnal on 2020. aastal kavas toetada seadmete uuendamist samuti 30 000 euro ulatuses. Vastavalt eelpool kirjeldatud olukorrale palume kaaluda võimalust toetada teatri lavavalguspargi uuendamist 540 000 euro ulatuses," kirjutasid Leesment ja Vaigur.