"Selle kohta on viimastel kuudel tellitud ja tehtud hulgaliselt erinevaid analüüse, kus on juhitud tähelepanu nii reformi plussidele kui võimalikele vastuoludele põhiseadusega. Olen kohtunud sel teemal endiste riigikohtu esimeeste ja endise õiguskantsleriga ning arutanud erinevate ekspertidega," kirjutas Kaljulaid sotsiaalmeedias.

"Soovisin ka valitsuse liikmete ja koalitsiooni esindajatega seda teemat põhjalikult käsitleda, et saada aru neist kavatsusist ja mõtetest konkreetsete sätete taga, võimalikest riskide maandamise viisidest kui ka nii mõnestki tehnilisest detailist. See on vajalik, et saada aru, kas senist pensionisüsteemi muutev seadus on põhiseadusega kooskõlas. Oli väga sisukas kohtumine, aitäh valitsuse liikmetele selle õhtuse aja eest," seisis Kaljulaidi postituses.

Raivo Aeg ütles ERR-ile, et presidendil oli hulk küsimusi, millele ta soovis vastust saada ning tema hinnangul ta need vastused ka sai.