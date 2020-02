Saar: ehk panevad presidendi argumendid valitsuse ümber mõtlema

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) esimehe Indrek Saare sõnul lisas president Kersti Kaljulaidi otsus saata pensioni teist sammast puudutav seadus riigikokku tagasi usku, et see sellisel kujul ei jõustu.

"Kadriorust täna tulnud otsus kinnitas nii sotsiaaldemokraatide kui väga paljude teiste veendumust, et riigikogus usaldushääletuse teel läbi surutud pensioniseadus on põhiseadusega vastuolus. Ma väga loodan, et riigipea argumendid avavad ka koalitsioonisaadikute silmad," ütles Saar pressiteate vahendusel

"Nüüd tuleb see seadus põhiseadusega kooskõlla viia, mis tähendab, et pensioni teise samba lammutamine jääb valitsuse pakutud viisil ära. Variant on minna edasi opositsiooni esitatud pensionieelnõuga, mis muudab teise samba väljamaksed oluliselt paindlikumaks, kuid ei lõhu kogu meie pensionisüsteemi," ütles sotsiaaldemokraatide esimees.



Vastuolu põhiseadusega ei ole Saare sõnul selle seaduse ainus suur probleem. "Olukorras, kus töötajaid jääb järjest vähemaks ja pensionäride arv üha kasvab, tooks kogumispensioni lammutamine tulevikus vääramatult kaasa väiksemad pensionid. Lisaks paneb see edaspidi löögi alla tänased noored ja lapsed, kes on sunnitud tulevikus maksma kõrgemaid makse. Vastasel juhul variseb meie pensionisüsteem lihtsalt kokku," leidis Saar.

Tema sõnul tasub pensionireformi menetluses välja tuua ka selle ajastus, mis Saare hinnangul on küüniline. "Seaduse rakendumine on kavandatud nii, et just vahetult enne järgmisi kohalikke valimisi saaksid inimesed raha kätte. Ühekordselt kasvaksid ka riigi maksutulud, mis võimaldab valimiste eel teha teatud valijagruppidele ühekordseid kingitusi. Seda tehakse aga pensionieaks säästusid kogunud inimeste raha ja Eesti laste tuleviku arvel," märkis Saar.

President Kersti Kaljulaid jättis välja kuulutamata ja saatis riigikogule arutamiseks tagasi kohustusliku kogumispensioni reformi seaduse, millega muutuks teise sambaga liitumine või sealt välja astumine vabatahtlikuks ning tekiks ka võimalus kogu sambasse kogutud raha välja võtta.