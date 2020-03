Riigikogu võttis kolmapäeval uuesti vastu pensionireformi seaduse, mille president Kersti Kaljulaid oli riigikogule tagasi saatnud, leides, et see on vastuolus põhiseadusega.

Riigikogu otsustas pärast tunde kestnud arutelu pensionireformi seaduse muutmata kujul heaks kiita. Otsuse poolt hääletas 52 saadiku, 43 oli vastu, kuus puudus istungilt.

President Kaljulaid jättis kohustusliku kogumispensioni reformi seaduse, millega muutuks teise sambaga liitumine või sealt välja astumine vabatahtlikuks ning tekiks ka võimalus kogu sambasse kogutud raha välja võtta, 7. veebruaril välja kuulutamata ja saatis selle riigikogule arutamiseks tagasi.

Pensionireformi algataja, erakonna Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul näitas kolmapäevane hääletus riigikogus, et koalitsioon püsib pensionireformi küsimuses ühtsena.

"Mul on hea meel, et meie partnerid toetavad valitsuse ja Isamaa poolt algatatud pensionireformi, mis annab inimestele senisest suurema vabaduse ja õiguse enda vanaduspõlve kindlustamisel. Senine praktika näitab, et meie pensionisüsteem vajab reformi, mis tagaks pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse. Meie eesmärk on anda igale Eesti inimesele vabadus otsustada, kas investeerida iseseisvalt, lahkuda või liituda teise pensionisambaga," ütles Seeder.

Seederi sõnul jääb nüüd president Kaljulaidi otsustada, kas arvestada riigikogu otsusega või vaidlustada seadus riigikohtus.