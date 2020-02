Pärnu mees punub ajakirjadest kotte

Kui makulatuuri on piisavalt käes, saab punuda igasugu kotte. Ja kui juhtub nii, et ühe inimese fotodega ajakirjanduslikku materjali on rohkem, saab valmistada nii-öelda nimelisi kotte, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Rebane on teinud Vahur Kersna, Raivo E. Tamme, Evelin Ilvese, Piret Tali ja teiste piltidega kotte. Nii, kui mõned tuntud nägudega ajalehed või ajakirjad kätte juhtuvad, saab need kohe tarbeesemeteks vormistatud. Ja praegustele nägudega asjadele on lisa oodata. Ise nimetab ta oma tööd keskkonnas sündiva ajalise rämpsu ärakasutamiseks.

"Nii selle ajakirjandusega on, et loed korra läbi ja siis ta läheb prügikasti," ütles käsitöömeister.

Rebase sõnul peavad tema valmistatud kotid terve elu vastu. "Põhimõtteliselt on nad igavesed. Kui natuke ära kulub, saab need lahti võtta ja uuesti ära parandada. Kui mõni pilt on liiga sobimatu või mõnel pildil näed liiga noor välja, siis vastavalt eale saab ka sättida. Kui natuke vanemaks lähed, siis paned uued pildid," ütles ta.

Kellele Margus Rebase nimi tuttav tundub, aga nägu ometi võõras paistab, sellele olgu öeldud, et tegemist on reservkolonelleitnadiga. Rebase tuntuim teenistuskoht oli Pärnu üksikjalaväepataljon, mille valitsus 2006. aastal likvideeris.

Rebane kui pataljoniülem oli viimane ja kustutas tule. Rebase käsitöötooteid näeb aga Pärnu Uue Kunsti Muuseumi näitusel "Anna uus elu".