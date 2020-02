Venemaa valitsus valmistab ette seadusemuudatust, millega kaoks nõue, et Venemaa kodakondsust taotlev välismaalane peab loobuma oma senisest kodakondsusest. Valitsuse tööd sellise eelnõuga kinnitasid ajalehele Kommersant erinevad allikad ning hiljem kinnitas seda ka valitsuse pressiteenistus.

Valitsuse pressiteenistusest selgitati Kommersandile, et tehakse ettepanek, mille kohaselt kaoks nõue, et Venemaa kodakondsust taotledes tuleb esitada tõend välisriigi kodakondsusest loobumise kohta, muuhulgas peetakse silmas isikuid, kes nagunii on märkinud oma emakeeleks vene keele.

Lähiajal peaks eelnõu jõudma juba riigiduumasse ning seega saavad rahvasaadikud seadusemuudatused heaks kiita kevade jooksul.

Riigiduuma asespiiker Pjotr Tolstoi ütles kommentaariks, et peagi on võimalik juba kõigil Venemaa kodanikeks saada. "Ning mida Venemaa omakorda teeb? Ta hakkab oma kodanikke kaitsma," lisas ta.

Seadusemuudatuste plaanist rääkisid algselt allikad riikliku migratsioonipoliitika töögrupist, mis loodi 2019. aasta kevadel 2019. aasta kevadel. Töögrupi ülesandeks oli kasvatada uute Vene kodanike arvu viielt miljonilt kümne miljonini.

Töögruppi kuulub ka riigiduuma SRÜ ja kaasmaalaste suhete komitee esimees Leonid Kalašnikov, kelle sõnul tegi ta juba aasta tagasi president Putinile ettepaneku muuta nõuet, et Venemaa kodanikuks saamiseks tuleb taotlejal senisest kodakondsusest loobuda. Samuti võiks loobuda nõuetest, mille kohaselt peab kodakondsuse saaja olema elanud Venemaal juba viis aastat või millega nõutakse taotlejalt püsiva sissetuleku tõestamist.

"Seda ootavad kõik kaasmaalased. Veebruaris jõuab see kindlasti riigiduumasse. Kõik on juba nõus: föderaalne julgeolekuteenistus (FSB, mille alla kuulub ka piirivalve - Toim.), presidendi administratsioon," rääkis Kalašnikov.

Rahvasaadik Konstantin Zatulin selgitas, et seadusemuudatus on vajalik, sest võim on huvitatud Venemaa kodanike arvu suurendamisest ja seda eelkõige kaasmaalaste arvelt. Viimaste esindajad soovivat tema sõnul saada Venemaa kodakondsust, kuid ei saa seda sammu astuda, sest peaksid loobuma oma elukohaks oleva riigi kodakondsusest. "Välismaal elab miljoneid venelasi, kes tahaksid olla Venemaa kodanikud," sõnas ta.