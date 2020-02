AKI teatel on isik aastate jooksul kasutanud kauba reklaamimiseks inspektsioonile teadaolevalt vähemalt viit juriidilist keha ja üheksat e-posti aadressi. Otseturustusteadaannete saajateks on telefoninumbrid ja e-posti aadressid, mis kuuluvad nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.

"Isik on rikkunud elektroonilise side ja isikuandmete kaitse seadusi, samuti infoühiskonna teenuse seadust ning keeldunud korduvalt täitmast Andmekaitse Inspektsiooni ettekirjutusi ja jätnud makstama sunniraha," edastas AKI.

Inspektsioon on saanud Bogomoloviga seotud küttegraanulite müügiga tegelevate ettevõttete peale kaebusi alates 2013. aastast. Tema erinevate ettevõtete e-posti aadressidelt saadetakse reklaampakkumisi küttegraanulitele ilma, et töötaks e- kirjas olev loobumislink ning samuti eraisikute nõusolekuta vastavaid pakkumisi oma e-posti aadressile saada.

Kõigile elektrooniliste kanalite kaudu otseturustajatele kehtib nõue, et kui tegemist on eraisikule kuuluva e-postiga, ei tohi reklaami ilma inimese nõusolekuta või tema õigustatud ootuste puudumisel saata. Kui tegu on juriidilise isiku e-posti aadressiga, võib reklaami küll saata, aga kindlasti peab töötama loobumislink. E-kirjade saatja pole arvestanud ühegi nõudega.

Inspektsioon on teinud Bogomolovi ettevõttele ettekirjutushoiatusi ning määranud ka sunniraha. Kuivõrd ettekirjutused ja sunniraha määramine ei ole rikkumisi lõpetanud, avaldas Andmekaitse Inspektsioon korrakaitse seaduse alusel oma kodulehel hoiatuse viie ettevõtte suhtes.

Hoiatuse eesmärk on informeerida avalikkust ohtude eest, mis kaasnevad nimetatud äriühingutega lepingulistesse suhetesse asumisel.