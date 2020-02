Kasahstanis hukkus rahutustes kaheksa inimest

Reedel kell seitse õhtul Kordai rajoonis alanud kokkupõrgetes osales sadu külaelanikke, teatas riigi siseminister.

"Massirahutustes sai surma kaheksa inimest, 40 inimest on vigastatud," ütles siseminister Jerlan Turgumbajev laupäeval pärast sündmusi riigi suurimast linnast Almatõst umbes kolme tunni autosõidu kaugusel asuvas piirkonnas.

Kasahstani president Kassõm-Žomart Tokajev kutsus laupäevaks kokku valitsuse eriistungi, kus ta kinnitas, et olukord on politsei ja rahvuskaardi kontrolli all.

"Täna leidsid mitmes Žambõli oblasti Kordai rajooni asulas aset kokkupõrked ja massikaklused kohalike elanike vahel," lausus Tokajev.

"Kahjuks on vigastatuid ja hukkunuid. Ma väljendan oma siirast kaastunnet ohvrite lähedastele," lisas president.

Sotsiaalmeediasse reede õhtul postitatud videos võis näha noori mehi, kellest osa olid relvastatud kaigastega, mööda külatänavat marssimas, samas kui majad mõlemal pool teed olid leekides.

Turgumbajev sõnul avaldasid kakluses osalenud politseinikele aktiivset vastupanu ega allunud nende nõudmistele, kasutades metallesemeid, kive ja isegi tulirelvi. Mitmed korrakaitsjad said vigastada.

Minister lisas, et esialgsetel andmetel tekitati purustusi enam kui 30 eramajale, 15 kaubandusobjektile ja 23 autole.

Tegemist arvatakse olevat kasahhide ja vähemusrahva hueide ehk dunganite vahelise tüliga, kuigi võimud ei ole seda kommenteerinud.

Kasahstani võimud on esile tõstnud rahvustevahelise harmoonia tagamist riigis, kus nende sõnul "elab rahus üle saja rahvusrühma".