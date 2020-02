Tallinna botaanikaaias saab näha väga veidraid taimi

Tallinna botaanikaaed on lagedale toonud taimeriigi tõelised staarid ja veidrikud. Mõni eksponaat nõuab ka distantsi, kui ei ole just tahtmist pikalt aevastama jääda. Näomaski näitus siiski ei nõua.

Maailmas on üksjagu taimi, mille seemnekarvad on hästi lenduvad ja võivad ninna sattudes põhjustada kurnavaid aevastushooge. Nagu näiteks Lõuna-Ameerikast pärit kapokipuu, mille seemnekarvu näidatakse vaid kilekotis.



Tallinna Botaanikaaia teadur Urmas Laansoo: "Iseenesest arusaadavatel põhjustel me ei saa siin päris sellist demonstratsiooni korraldada , et kas inimene lahkub siit ühest tükis või aevastab veel mitu päeva järgi.

Kui kapokipuu paneb vaid aevastama, siis suisa surmavaks võib saada Eesti koduaedadeski laialt levinud inglitrompet, mida Laansoo lastega peredes kasvatada ei soovita.

"Inglitrompet sellepärast teadmatusest ja võib-olla mõni ka teadlikult sööb, siis võib elu anda, võibki igavesti inglite juurde kolida, sealt tulebki see inglitrompeti nimetus," märkis ta.

Mitte kõik uuel näitusel väljas olevad taimed pole tervisele ohtlikud, mõni neist on suisa maitsev, nagu näiteks buda-näsasidrunipuu, mille vili meenutab otsekui arvukate sõrmedega kätt. Just sarnasus sõrmedega ongi taimele nime andnud ja uskumuse kohaselt vajabki Buda rohkem sõrmi kui lihtssurelik.

Laansoo kiidab budakämbla vilju, mida süüakse koos koorega ja mille magus maitse meenutavat pisut apelsini. Tõsi küll, neid vilju tasub söömiseks hoolikalt valida, et mitte oma elu ära rikkuda.

"Kui te peaks Aasias reisides nägema turul müügil selliseid taimi, siis pidage meeles, et seda ei ole mõtet osta ega süüa, sest uskumuse kohaselt, kui ta harad on laiali, läheb raha teie juurest minema ja pere jookseb laiali, See vili aga toob head õnne, sest nagu näete sõrmed hoiavad koos nii peret kui ka raha," rääkis Laansoo.

Taimeriigi staarid ja veidirkud tutvustavad endTallinna botaanikaaias kuni 16. veebruarini.