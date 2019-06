Tallinna botaanikaias on õide puhkemas väga haruldane palm

Varem on Euroopas selline palm õitsenud vaid korra Londoni Kew' botaanikaaia kasvuhoones, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Selle, looduses haruldase kolmkant-pisipalmi päriskodu on Lõuna-Madagaskaril.

"Looduses ta kasvab Lõuna-Madagaskari savannides ja mägedes, aga mitte väga suurel alal. Et ta on üsna haruldane - ainult tuhat puud on kogu maailmas teada, siis ühel väiksel territooriumil Lõuna-Madagaskaril. Nii, et ta on üsna haruldane. Ta kuulub ohualtite taimede kaitsekategooriasse," selgitas Tallinna botaanikaaia teadus- ja haridusosakonna metoodik Urmas Laansoo.

Et see ohustatud palmiliik põhjamaal botaanikaaias õitsema läheb, on Laansoo sõnul erakordne. Tema sõnul võis sellele kaasa aidata mullune kuum ja päikeseline suvi.

Madagaskari palmil on praegu näha rohelised õisikuvarred ja õienupud. Millal puhkevad tagasihoidlikud rohekas-kollased õied, pole täpselt teada.

"Ja me loodame, et ta viljub ka. Tal viljad on keskmise viinamarja suurused - alguses on valged, hiljem muutuvad rohekaks ja lõpuks, kui nad on täisküpsed, on nad koguni mustad. Nii et see vili on päris värviline," nentis Laansoo.

Tänaseks 20-aastane kolmkant-pisipalm tuli botaanikaaeda tavalisest Eesti lillepoest, kust see osteti väikese potitaimena näituse jaoks. Ka praegu saab seda kodus väiksema toapalmina kasvatada.

Botaanikaaia palm aga naudib kuumalainet ja niiskust, nagu ka tema läheduses õide puhkenud, lõhnav Araabia kohvipuu. Neid õisi jagub paariks päevaks.

Õitsevad ainult õnnelikud taimed, sõnas Laansoo lõpetuseks.