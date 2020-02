Otepää vald saab suurvõistluste ärajäämisega tugeva hoobi

Jaanuari lõpus teatasid korraldajad, et kehvade lumeolude ja ilmastikutingimuste jääb ära 8. ja 9. veebruaril Otepääl toimuma pidanud kahevõistluse maailmakarika etapp. Sel esmaspäeval andsid Tartu maratoni korraldajad teada, et ära jääb ka see legendaarne spordiüritus. Üsna tõenäoline on ka see, et ära peab jätma veebruari lõppu kavandatud laskesuusatamise Euroopa meistrivõistlused.

Kõik see kokku tähendab olulist hoopi nii valla kui ettevõtjate rahakotile, ütles ERR-ile vallavanem Kaido Tamberg.

"Vald sõltub väga palju talvest. Kindlasti see mõjutab meid, eelkõige läbi selle, kuidas läheb meie ettevõtjatel. Kindlasti annab see meil tugevalt tunda, sest enamik valla ettevõtetest on seotud talvega. Kas see mõju just nüüd katastrofaalne on, seda ehk mitte, aga mõeldes kõigile ettevõtjatele ja inimestele, siis see mõju on suur," rääkis vallavanem.

Kui suur on täpne mõju eelarvele, ei saa Tambergi sõnul öelda, sest mõju on kaudne. "Aga eelkõige avaldavad mõju tööjõumaksed – ettevõtjad palkavad vähem ajutist tööjõudu ja tõenäoliselt vähendavad ka statsionaarset tööjõudu. Kõik see avaldab vallale mõju läbi tulumaksu vähenemise," ütles ta.

"Eks meil siin on omamoodi kasiino, seetõttu peab õnne ka olema. Aga eks me peame alati eelarvet koostades arvestama sellega, et talv tuleb selline, mingi puhver on meil alati olemas," rääkis vallavanem.

Kuivõrd suur osa valla ettevõtjatest on talve ja lumega seotud ühel või teisel moel – pakkudes talispordi- või majutusteenuseid – siis peab Tambergi hinnangul midagi välja mõtlema, et tulevikus paremini hakkama saada.

"Eks ettevõtjad ja ka vald peavad hakkama mõtlema, kuidas sõltuvust talvest vähendada. Eks me jääme alati lumest sõltuma, aga kuidasi peab seda sõltumist vähendama," märkis ta.

Turiste mitukümmend tuhat vähem

Ainuüksi Tartu maraton oleks valda toonud tuhandeid ja tuhandeid inimesi. Tambergi sõnul ei saa täpselt öelda, palju ainuüksi kolme suurvõistluse ärajäämine valla külastajate hulka vähendab, kuid rääkima peab kümnetest tuhandetest inimestest.

"Võib arvata, et turiste on sel talvel võrreldes mõne hea talvega 10 000 kuni 20 000 vähem, aga tegelik number on suurem kõvasti suurem. Turistid on need, kes siia pikemaks jäävad, aga neid , kes siit läbi käivad ja ka raha jätavad, näiteks Tartu maratonil osalejad – neid (tulematajääjaid) on ikka kõvasti, kõvasti rohkem;" rääkis vallavanem.

Tambergi sõnul kohtus ta alles hiljuti valla ettevõtjatega ning pilt on päris hea, millises seisus ollakse. "Omanikud ise ka maandavad praegu riske. Võtavad oma taskust raha, et halvemad ajad üle elada," märkis ta.

Otepää vald saab Tambergi sõnul ettevõtjaid vaid väiksemat viisi aidata.

"Vald saab ise väiksemaid asju teha – näiteks kui vallal on mõne rajatise osas leping mõne ettevõtjaga, siis kui ta tuleb volikokku paberiga, et saada pikendust arvete maksmiseks, eks siis ikka tullakse vastu. Me oleme ise toetanud valla spordiklubisid, ka Tehvandi spordiklubi vajadusel, nii palju kui vallal seda võimalik teha on," rääkis Tamberg.