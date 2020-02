Aab rääkis, et omavalitsuste ühinemist maakonna suurusteks omavalitsusteks, võiks toetada ühinemistoetusega suurusjärgus kuni viis miljonit eurot.

"Ta võiks olla väiksema omavalitsuse puhul umbes kaks miljonit, suurema puhul kuni viis miljonit. Ja nüüd on küsimus, kui me tahame maakonna suurusi, kas me siis paneme veel lisa," lausus Aab.

"Ma ei oska nimetada praegu ühtegi maakonna suurust valda, mis tekiks aastal 2021. See on suunatud tulevikku. Pigem juhtub see aastal 2025 või 2029," ütles Aab.

"Kevadel, kui me praegust koalitsioonilepingut koostasime ja tegime valitsuse tööplaani, siis me ütlesime selgelt maha mingit sundreformi edasi ei tule, vaid me laseme praegu rahulikult settida ja korraldada nendel omavalitsustel tööd," lausus Aab.

Maade hindamisest rääkides ütles Aab, et on valitsuskabinetti viimas eelnõud, mille järgi tukeks maade hindamist teha iga nelja aasta tagant. See aitaks Aabi sõnul vältida järsku maamaksu tõusu.

Praegu on viimasest maade hindamisest möödas juba 19 aastat. Aabi sõnul on maa selle aja jooksul umbes seitse korda kallimaks läinud.

Aabi sõnul ei tohi hindamise puhul maamaks tõusta hüppeliselt, järelikult peab leidma need tõkestavad mehhanismid sinna peale nii üle Eesti kui ka konkreetselt määrades, mis omavalitsus otsustab. Ja teine oluline küsimus on kodualuse maamaksu vabastus. Ma arvan, et inimesed on selle soodustusega harjunud. Seda kuidagi väga põhimõtteliselt muuta ei ole loogiline. Kaks põhimõtet. Tuleb kehtestada lagi, mis ühe aastaga üldse tõsta saab, jutt on olnud 10 või 15 protsendist. Sama ettepanekuga ma lähen valitsusse," lausus Aab.

Aabi sõnul vaja teha kaks põhimõttelist otsust. "Alustada maade hindamise protsess ja teine otsus on panna paika põhimõtted, mille järgi me hakkame seda eelnõu koostama, kuidas maksuseadus muutub," lausus ta.

Maksuseaduse eelnõu võiks Aabi hinnangul jõuda riigikokku selle aasta lõpus.

Aabi sõnul võtab maade hindamise protsess aega kuni 2022. aasta lõpuni ning 2023. aastaks on omavalitsusel maa hind teada ja ta teeb otsuse määra kohta.

Minister rääkis, et maade hindamise protsess saab olema palju odavam kui see oli 2001. aastal. "Käsitsitööd ja "põllutööd" on palju vähem, meil on kõik andmetes olemas. Tehingud on andmetes olemas," selgitas Aab.