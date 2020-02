Ühendkuningriigi valitsus teatas kolmapäeval pärast nõupidamist, et kavatseb tulla välja eelnõuga, mis tagaks, et sotsiaalmeediafirmadel on olemas süsteemid, millega võidelda kahjuliku sisu, näiteks laste väärkohtlemise, küberkiusamise ja terrorismipropaganda vastu, vahendas Reuters.

Täpsemad seisukohad töötatakse välja lähikuudel ning valitsuse kinnitusel ei tekita see sotsiaalmeediafirmadele ebaõiglast koormat. Ka karistuste asjus pole veel kokku lepitud, kuid pressiteate kohaselt jõustatakse uusi reegleid "õiglasel, proportsionaalsel ja läbipaistval viisil".

Olukorras, kus internet jätkab kasvamist ja meie elude muutmist, on esmatähtis, et oleks paigas tasakaal virtuaalmaailmas, mis oleks korraga nii avatud kui ka kasutajatele turvaline, märkisid digitaalminister Nicky Morgan ja siseminister Priti Patel ühisavalduses.

valitsuse hinnangul peaks regulaator, milleks saab tõenäoliselt meedia järelevalveamet Ofcom, olema võimeline astuma samme nende tehnoloogiajuhtide vastu, kelle firmad pole veebiturvalisust tõsiselt võtnud.

Advokaadibüroo Linklaters jurist Ben Packer, kes on nõustanud mitmeid tehnoloogiafirmasid, avaldas arvamust, et esialgsed ettepanekud näitavad, et Ühendkuningriik üritab rakendada üht ambitsioonikamat järelevalvesüsteemi maailmas, kus sarnaste eesmärkide poole liiguvad ka paljud teised riigid.